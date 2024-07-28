Не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года — Гетманцев — Finance.ua
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Не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года — Гетманцев

Валюта
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Не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года — Гетманцев
Не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года — Гетманцев
Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров, и поэтому резких колебаний на валютном рынке не ожидается.
Так прокомментировал свой прогноз по курсу гривны председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года», — выразился он.
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Политик объяснил, что ситуация на валютном рынке была и остается контролируемой благодаря поддержке партнеров и последовательным действиям Нацбанка Украины.
«Правительство близко к завершению долговой реструктуризации по еврооблигациям, что даст экономию 11,4 млрд дол. на обслуживании долга в течение следующих 3 лет, 22,75 млрд. дол. — до 2033 года», — заметил Гетманцев.
По его словам, Украина имеет достаточный уровень международных резервов, объем которых сейчас на 37% больше, чем на начало войны, и достаточен для оплаты импорта, выполнения всех валютных обязательств правительства/НБУ и поддержки курса в краткосрочной перспективе.
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На сегодняшний день мы имеем четкое понимание привлечения необходимого внешнего финансирования в 2024 году.
Гетманцев подчеркнул, что уже поступило 16 млрд долларов международной помощи, а к концу года ожидается еще около 22 млрд дол. от ЕС, США, МФО и Всемирного банка.
«НБУ сохраняет относительно жесткую монетарную политику с сохранением высоких положительных реальных процентных ставок (в июле учетная ставка НБУ 13%, годовая потребительская инфляция — 4,8%) и соответственно привлекательности гривневых активов, что сдерживает переток гривневых ресурсов на валютный рынок», — отметил он.
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В то же время Гетманцев обращает внимание на факторы давления на курс гривны, к которым отнес постоянный внешнеторговый дефицит на уровне 2,5 млрд дол. в среднем в месяц, уменьшение объемов и ритмичности внешнего финансирования по сравнению с прошлым годом, а также расширение валютной либерализации как частей переходной монетарной и валютной политики НБУ.
Напомним, в Ассоциации украинских банков прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2024 году не превысит 40,5 грн/долл.
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По материалам:
Finance.ua
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