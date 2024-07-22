Проверьте свои сбережения: какие евро вышли из обращения — Finance.ua

Проверьте свои сбережения: какие евро вышли из обращения
Периодически некоторые банкноты выходят из обращения. Именно поэтому следует своевременно проверять свои сбережения на наличие таких купюр.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил печать купюр номиналом в 500 евро еще несколько лет назад. В 2020 году эту банкноту начали изымать из обращения.
Причина изъятия банкноты — чрезмерное использование ее преступниками для совершения мошеннических действий. Новая серия купюр, выпущенная после этого, имеет номиналы в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
Если купюра выходит из обращения, ее можно обменять на те банкноты, которые продолжают быть действительными. Процедура производится в банках.
Как будут выглядеть новые купюры
ЕЦБ планирует выпустить новую серию купюр в 2026 году. Дизайн этих банкнот выбирали граждане ЕС.
Сейчас на купюрах изображены достопримечательности Европы. Однако в будущем это должны быть совсем другие картинки. Основные темы:
- природа;
- европейские ценности;
- европейская культура.
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