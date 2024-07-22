Будет ли курс доллара расти в конце июля: прогноз банкира — Finance.ua

Будет ли курс доллара расти в конце июля: прогноз банкира Сегодня 10:02 — Валюта

Будет ли курс доллара расти в конце июля: прогноз банкира

В последнюю неделю июля на валютном рынке вряд ли возможны глобальные перемены. Несмотря на постепенное установление новых рекордов официального курса, попеременная тенденция сохранится, то есть после незначительного роста наступит период снижения и наоборот.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил Лесовой, НБУ будет действовать в парадигме режима «управляемой гибкости, регулируя спрос и предложение через валютные интервенции (следовательно, риск неожиданного и стремительного взлета или падения курсов сведен к минимуму).

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«Вполне возможно, что границы допустимых валютных колебаний будут медленно смещаться в сторону роста: так мы предполагаем, что в течение следующей недели долларовый коридор будет в пределах 40,5−41,5 грн/доллар», — сказал банкир.

В то же время, по его словам, основные изменения на рынке переносятся ближе к осени: медленно будет меняться диапазон допустимых рыночных курсовых колебаний, и вскоре будут сформированы новые коридоры в 41−42 грн/доллар и 44−47 грн/доллар.

По его словам, основные экономические факторы, формирующие валютный рынок, известны и ожидаемы: усиление инфляции, но в рамках макропрогнозов (до 8,2% в декабре).

«Все, что будет происходить в конце июля, будет слишком похожим на несколько недель позади: возможны новые исторические максимумы официального курса, но в прямом смысле такие рекорды будут копеечными. Зато после роста курс всегда будет немного опускаться. Предполагаем, что уже через несколько недель, возможно, через месяц-полтора, можно будет сказать: доллар уже не опустится ниже 41 гривен», — сказал банкир.

Прогноз курса

Лесовой прогнозирует, что с 22 по 28 июля и до конца месяца основные показатели рынка будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40,5−41,5 грн/доллар и 43,5−45,5 грн/евро, а наличном рынке — 40,7−42 грн/доллар и 43,5−46,5 грн/евро /евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3−0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

«Рынок предчувствует изменения, в воздухе „запах“ новых валютных курсов. Однако никаких сенсаций ждать не стоит. В то же время чем ближе к осени, тем заметнее станет смещение рамок курсовых коридоров», — констатировал банкир.

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