Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года — Finance.ua

Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года Сегодня 09:02

Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и населения ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ

По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это значительно выше предыдущего прогноза за апрель (41,69 грн/доллар).

Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 42,80 грн/доллар (последние данные за июнь).

Население прогнозирует курс на уровне 42,51 грн/доллар (данные за июнь).

Руководители предприятий ожидают курса на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).

Напомним, рост курса доллара ускорился в последние недели. НБУ ежедневно повышает курс до исторического максимума. По состоянию на 18 июля курс достиг 41,46 грн/доллар.

Как отмечали в НБУ, темпы роста курса доллара в последние недели могут создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Национальный банк готов отреагировать.

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