Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года — Finance.ua
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Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года

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Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года
Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года
Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и населения ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это значительно выше предыдущего прогноза за апрель (41,69 грн/доллар).
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Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 42,80 грн/доллар (последние данные за июнь).
Население прогнозирует курс на уровне 42,51 грн/доллар (данные за июнь).
Руководители предприятий ожидают курса на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).
Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года
Напомним, рост курса доллара ускорился в последние недели. НБУ ежедневно повышает курс до исторического максимума. По состоянию на 18 июля курс достиг 41,46 грн/доллар.
Как отмечали в НБУ, темпы роста курса доллара в последние недели могут создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Национальный банк готов отреагировать.
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По материалам:
РБК-Україна
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