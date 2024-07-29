Чистая продажа валюты НБУ сократилась — Finance.ua

Чистая продажа валюты НБУ сократилась Сегодня 11:32 — Валюта

Чистая продажа валюты НБУ сократилась

Национальный банк Украины на прошлой неделе уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском рынке до $784,6 млн с $949,9 млн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Согласно им, объемы покупки валюты Нацбанком выросли почти вдвое — до $0,51 млн, однако продолжают оставаться на мизерном уровне, тогда как продажи сократились на 17% - до $785,1 млн.

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Официальный курс гривны за прошлую неделю укрепился на 39 коп.: до 41,0980 грн/$1 с 41,4912 грн/$1.

С начала 2024 года доллар по официальному курсу стал дороже на 8,2%, или на 3,09 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года в режим управляемой гибкости — на 12,4%, или на 4,53 грн.

С начала июля официальный курс гривны упал на 1,6% или на 56 коп., тогда как в июне его снижение замедлилось до 3 коп. после ослабления в мае на 90 коп.

На наличном рынке гривна за неделю повысилась примерно на 41 коп. — до 41,50 грн/$1.

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Как свидетельствуют данные, которые НБУ успел опубликовать за этот период, с понедельника по четверг негативное сальдо между объемами покупки населением валюты и ее продажи сократилось с $48,84 млн до $46,42 млн в соответствии с динамикой курса гривны.

«Мы видим, что устойчивость валютного рынка восстановлена, и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов», — сказал глава НБУ Андрей Пышный на пресс-брифинге в Киеве на прошлой неделе.

Международные резервы Украины в июне сократились, по предварительным оценкам НБУ, на $1,14 млрд — до $37,89 млрд, а чистые интервенции Нацбанка составили $2,99 млрд по сравнению с $3,07 млрд в мае. С начала июля интервенции составили 2,9 млрд.

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