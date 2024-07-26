Чего ждать от курса доллара в начале августа: прогноз — Finance.ua

Чего ждать от курса доллара в начале августа: прогноз Сегодня 08:02 — Валюта

Чего ждать от курса доллара в начале августа: прогноз

Курс доллара в Украине с 29 июля по 4 августа на наличном рынке может составить около 42 гривен. В то же время его официальный показатель, вероятно, будет на уровне около 41 гривны, и НБУ не даст ему вырасти выше этой цифры.

Такой прогноз «Телеграфу» дал начальник казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой.

По его мнению, сейчас глобальные изменения на валютном рынке маловероятны, ситуация будет скорее напоминать события предпоследней недели месяца.

Читайте также Доллар достигнет 42 гривен: когда валюта перестанет дорожать

Так, прекратится процесс медленного роста валютных курсов, при котором за доллар, скорее всего, будут давать в пределах 40,8−41 грн. Таким образом, по сравнению с курсом на 1 июля гривна потеряет до 1−1,3% своей стоимости — от 40,5 грн начале месяца. Ожидается, что по итогам недели курсовые коридоры будут на уровне 40,7−41,7 грн/$.

При этом НБУ продолжит сохранять контроль за валютным рынком и этим поможет избежать паники.

В целом в период с 29 июля по 4 августа наличный курс доллара может колебаться в коридоре от 40,7 до 42 грн. Желающие купить/продать валюту должны готовиться к тому, что разница в обменниках может составлять до 1 гривны, а колебания в день могут до 50 копеек.

«В августе валютный рынок отразит все накопившееся давление инфляции: цены уже выросли почти на все, а в августе будут сформированы „ценники жизни осенью“. Поэтому можно предположить, что именно в августе должны сложиться новые валютные коридоры, которые будут держаться» до конца года — 41−42 грн/$ и 44−47 грн/€", — подчеркнул Тарас Лесовой.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.