Остановится ли курс? Эксперт рассказал, чего ждать от доллара — Finance.ua

Остановится ли курс? Эксперт рассказал, чего ждать от доллара Сегодня 16:05 — Валюта

Остановится ли курс? Эксперт рассказал, чего ждать от доллара

На текущей неделе курс доллара в Украине, вероятно, составит 42 гривен. Эксперты прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны и назвали причины такого поведения.

Как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН, показатели на валютном рынке в ближайшее время будут зависеть от действий Нацбанка, а именно от решения о дальнейшей монетарной политике.

По словам Пендзина, регулятор принял решение о дальнейшей монетарной политике. Она изложена в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ на июль текущего года. Однако он ожидает, что курс доллара остановится на нынешнем уровне.

«Регулятор признает, что с апреля объемы международной финансовой помощи ожидаемо снизились, одновременно увеличился отток капитала из государственного и частного сектора из-за сокращения задолженности по кредитам перед нерезидентами, также вырос спрос со стороны населения на наличную валюту. В итоге золотовалютные резервы уменьшились, однако остаются достаточными, это 39 млрд долларов.

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Учитывая поступление макрофинансовой помощи от ЕС и транша от МВФ, резервы возобновятся до почти 40 млрд долларов. Интервенции НБУ и дальше остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке. То есть, на мой взгляд, вывод из этого следующий: на текущей неделе курс доллара должен остановиться на нынешнем уровне", — говорит эксперт.

В четверг, 25 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,50 (покупка) и 41,62 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,21 грн.

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