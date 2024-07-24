Среднегодовой курс в 2024 году не превысит 40,5 гривны за доллар — эксперт Сегодня 09:03 — Валюта

Среднегодовой курс в 2024 году не превысит 40,5 гривны за доллар — эксперт

В Ассоциации украинских банков прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2024 году не превысит 40,5 грн/долл.

Об этом сообщил на брифинге президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

«Сегодня мы имеем показатель чуть выше 40 гривен за доллар, но если взять курс в течение всего года как среднее арифметическое, он будет на отметке 40 — 40,5, потому что в начале года мы видели показатель 39», — отметил эксперт.

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Эксперт отметил, что для поддержки курса Национальный банк Украины вынужден тратить золотовалютные резервы, поскольку на формирование курса гривны оказывает значительное влияние дисбаланс внешней торговли. Импорт существенно превышает экспорт из-за ограниченного объема электроэнергии в стране; в частности, растет импорт энергогенерирующего оборудования, вызванный потребностью населения в автономных источниках энергии.

Это создает дополнительное давление на курс гривны, увеличивая спрос на валюту для закупки импортных товаров, подытожил Дубас.

Отметим, представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует , что значительных изменений в июле со стоимостью валюты ждать не стоит. Каких-либо непредсказуемых ситуаций с курсом гривны не ожидается.

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Укрінформ По материалам:

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