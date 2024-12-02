Минимальные зарплаты в странах Европы в 2025 году: чего ожидать — Finance.ua

Минимальные зарплаты в странах Европы в 2025 году: чего ожидать Сегодня 08:05 — Личные финансы

Минимальные зарплаты в странах Европы в 2025 году: чего ожидать

Прогноз повышения минимальных зарплат в Европе в 2025 году свидетельствует о росте, связанном с глобальной экономической ситуацией, инфляцией и политическими инициативами. Все эти факторы приведут к повышению минимальной зарплаты во многих странах Европы.

Finance.ua подробно рассмотрел , на сколько собираются повышать минималку в нескольких странах Европы.

Франция

Прогноз по изменениям на 2025 год зависит от инфляции и изменений на рынке труда. Французское правительство ежегодно пересматривает размер минимальной зарплаты с учетом уровня инфляции и роста стоимости жизни. Если инфляция будет оставаться на высоком уровне, то можно ожидать, что минимальная зарплата снова будет пересмотрена в пользу роста. Однако в настоящее время конкретные цифры о повышении на 2025 год еще не объявлены.

Германия

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии до отчислений налогов за час составит 12,82 евро (559,74 грн). Это повышение по сравнению с 12,41 евро в 2024 г. является очередным шагом в серии регулярных изменений минимальной заработной платы в Германии, проводимых в соответствии с ростом стоимости жизни.

Читайте также Что нужно знать студентам в Германии в 2024—2025 году

Минимальная заработная плата в Германии в 2025 году устанавливается на основе рекомендаций Комиссии по минимальной зарплате, которая пересматривает ее каждые два года. Такая политика обеспечивает своевременную корректировку зарплат в соответствии с экономическими изменениями, поддерживая стабильность доходов граждан.

Подробнее обо всех изменениях минимальной зарплаты в Германии в 2025 году мы писали здесь

Испания

В 2025 году в Испании ожидается дальнейшее повышение минимальной заработной платы. Уже с февраля 2024 года минимальная зарплата в месяц составляет 1134 евро (49 511,9 грн). Это увеличение произошло на 54% по сравнению с 2018 годом и такая динамика повышения продолжится. Ожидается, что в 2025 году правительство может осуществить новое увеличение минимальной зарплаты, поскольку есть план достичь среднеевропейских показателей. В то же время, прогнозы относительно дальнейших шагов правительства говорят о том, что минимальные зарплаты могут вырасти еще на 4−5% в зависимости от экономической ситуации.

Польша

В 2025 году польская экономика продолжит восстанавливаться после последствий пандемии и войны в Украине, повлиявших на рынок труда. Прогнозы свидетельствуют о росте заработных плат, поскольку экономика адаптируется к новым условиям.

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в месяц составит 3 483,51 злотых (35 354,3 грн) после уплаты всех налогов.

Читайте также Где в Польше можно подзаработать перед праздниками

Расчет минимальной заработной платы ведется с учетом прогноза уровня инфляции в следующем году. По оценкам экспертов, в 2025 году инфляция будет составлять 4,1%, поэтому минимальную зарплату повысят только один раз. Если бы прогнозируемый уровень инфляции был выше 5%, минимальную ставку повышали бы в два раза.

Чехия

Минимальная заработная плата в Чехии в 2024 году составляет 18 900 чешских крон. Прогнозируется, что в 2025 году он увеличится до 20 600 крон (примерно 870 евро или 36 тыс. грн). Это увеличение является частью стратегии правительства, направленной на обеспечение постепенного повышения зарплат до 2029 года, когда минимальная зарплата должна составить около 47% средней заработной платы в стране. Это также будет соответствовать политике, направленной на поддержание экономической стабильности и улучшение уровня жизни.

Подробнее о минимальных з.п. в Европе читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.