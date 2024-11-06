Что нужно знать студентам в Германии в 2024—2025 году — Finance.ua

Что нужно знать студентам в Германии в 2024—2025 году Сегодня 09:35 — Личные финансы

Что нужно знать студентам в Германии в 2024—2025 году

Если вы начинаете обучение в Германии в зимнем семестре 2024/25, стоит узнать несколько нововведений. Ведь при приближении нового семестра начнут действовать некоторые важные изменения и новые правила. Подробно о них рассказали на портале Study in Germany.

1. Требования относительно заблокированного счета увеличиваются до 11 904 евро

Блокированный счет (Sperrkonto) в немецком банке — одно из условий для получения немецкой учебной визы. Это своеобразная гарантия того, что у абитуриента есть достаточно средств на то, чтобы обеспечить свое проживание во время пребывания и обучения в Германии.

До августа 2024 г. для обучения в Германии требовалось 11 208 евро в год или 934 евро в месяц, чтобы покрыть расходы на проживание.

Однако уже с 1 сентября 2024 года необходимая сумма увеличилась на 696 евро, и теперь составляет 11 904 евро в год или 992 евро в месяц.

2. Минимальная заработная плата — 12,82 евро в час

С 1 января 2024 года законодательная минимальная заработная плата в Германии составляет 12,41 евро в час, в результате чего минимальная месячная валовая зарплата составляет 2151 евро для работников, работающих полный рабочий день (40-часовая неделя).

Еще одно повышение запланировано на 1 января 2025 года, когда минимальная заработная плата вырастет на 41 цент до 12,82 евро в час. Благодаря этому минимальная месячная зарплата для работников, работающих полный рабочий день, достигнет 2222 евро.

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3. Порог зарплаты на minijob составит 556 евро в месяц

Студенты в Германии часто работают на minijob, чтобы покрыть часть своих расходов на проживание. Это легальная кратковременная занятость, обычно включающая небольшие работы с максимальной месячной зарплатой в определенном размере. Таким образом студенты могут заработать определенную сумму денег, не платя полные социальные взносы.

Нынешний максимум, который студент может заработать за свою работу, чтобы считать ее minijob в Германии, составляет 538 евро в месяц.

С 1 января 2025 года этот порог будет увеличен до 556 евро в месяц.

С планируемой минимальной зарплатой 12,82 евро в час, начиная с начала 2025 года, это означает, что студенты могут работать примерно 43,3 часа в месяц как мини-джоббер. Иностранные студенты в Германии могут легально работать до 20 часов в неделю.

4. Немецкие университеты получили 220 миллионов евро на программу ЕС Erasmus+

Университеты Германии получат около 220 миллионов евро на поддержку международной мобильности через программу Erasmus+ в течение двух последующих лет.

Из этой суммы 186 миллионов евро будет использовано для поддержки обмена студентами и персоналом за рубежом. Ожидается, что около 58 000 студентов и сотрудников немецких университетов воспользуются этой возможностью.

Дополнительный 31 миллион евро будет направлен на финансирование около 7000 международных визитов в Германию. Если вы международный студент, который планирует посетить Германию через Erasmus+, это хорошая новость для вас.

5. Иностранные студенты получат больше свободы трудоустройства

С 1 марта 2024 г. иностранные студенты в Германии пользуются расширенными правами на работу после вступления в силу второго этапа Закона об иммиграции квалифицированных работников.

Вот основные изменения:

Увеличенный рабочий день для студентов . Иностранные студенты теперь могут работать до 140 полных дней или 280 неполных рабочих дней в год или до 20 часов в неделю. Этим правом будут также пользоваться студенты подготовительных университетских программ (языковые курсы, стажировка или Studienkolleg).

. Иностранные студенты теперь могут работать до 140 полных дней или 280 неполных рабочих дней в год или до 20 часов в неделю. Этим правом будут также пользоваться студенты подготовительных университетских программ (языковые курсы, стажировка или Studienkolleg). Подработка возможна при поступлении в университет Германии . Будущие студенты (по студенческой визе) могут работать до 20 часов в неделю, пока они находятся в процессе подачи документов в немецкое высшее учебное заведение.

. Будущие студенты (по студенческой визе) могут работать до 20 часов в неделю, пока они находятся в процессе подачи документов в немецкое высшее учебное заведение. Продлен срок проживания и смягчены требования к профессиональной подготовке: граждане третьих стран теперь могут находиться в Германии до девяти месяцев для получения профессиональной подготовки. Возрастной ценз для абитуриентов повышен до 35 лет, а необходимое владение немецким языком снижено до уровня B1.

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