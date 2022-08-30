Минфин оценил влияние девальвации гривны на долги — Finance.ua

Минфин оценил влияние девальвации гривны на долги Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Госдолг Украины значительно упал в долларах и вырос в гривне после решения Нацбанка девальвировать курс нацвалюты на 25%.

Такие данные опубликованы на сайте Минфина во вторник, 30 августа.

По данным ведомства, в июле госдолг уменьшился в долларовом выражении на 8,2% — до $96,79 млрд, в то время как в гривне он увеличился на 14,8% — до 3,539 трлн.

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С начала 2022 года совокупный госдолг Украины сократился в долларовом выражении на 1,2% или на $1,17 млрд, тогда как в гривневом эквиваленте он вырос на 32,5% или на 867,2 млрд грн.

Совокупный внешний госдолг Украины за семь месяцев этого года увеличился на 5,8%, или на $3,32 млрд — до $60,53 млрд грн, в то время как совокупный внутренний — на 19,3%, или на 214,4 млрд грн — до 1,326 трлн.

Ведомство также уточнило, что 68,14% госдолга имеет фиксированную процентную ставку, в то время как 14,5% привязано к ставке МВФ, 11,57% — Libor. Ставка еще за 4,1% госдолга привязана к индексу потребительских цен, а 1,19% — к учетной ставке НБУ.

Справка Finance.ua:

с начала войны НБУ зафиксировал курс гривны на уровне около 30 долларов. Но 21 июля курс был снижен на 25% — до 36,5 гривен;

в офисе президента назвали допустимый объем эмиссии гривны. Эмиссия гривны при определенных условиях может достигать от 30 до 60 млрд грн в месяц;

разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов.

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