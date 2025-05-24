ЕС рассматривает отключение более 20 российских банков от системы SWIFT — Finance.ua

ЕС рассматривает отключение более 20 российских банков от системы SWIFT Сегодня 13:24 — Казна и Политика

ЕС рассматривает отключение более 20 российских банков от системы SWIFT

Европейский Союз рассматривает новый 18-й пакет санкций, направленный на усиление давления на россию с целью прекращения войны против Украины. Среди возможных мер — отключение более 20 российских банков от системы SWIFT, снижение предельной цены на нефть и запрет газопроводов «Северный поток».

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Европейская комиссия по данным агентства проводит консультации с государствами-членами.

Пока что сроки введения санкций не определены. Санкции нуждаются в единодушной поддержке всех стран ЕС и могут быть изменены до их официального принятия.

Что может войти в пакет санкций

Евросоюз планирует ввести дополнительные запреты на трансакции около двух десятков банков, а также новые торговые ограничения на сумму около 2,5 млрд евро.

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Цель — уменьшить доходы россии и ограничить ее доступ к технологиям, которые могут использоваться для производства оружия.

Обсуждается снижение предельной цены на российскую нефть, согласованную странами G7, до примерно $45 за баррель.

Сейчас этот порог составляет $60 — выше этого предела страны G7 не предоставляют транспортные или страховые услуги, связанные с торговлей российской нефтью.

Этот шаг потребует поддержки со стороны США. На встрече в Канаде министры финансов G7 не смогли прийти к согласию по снижению ценового лимита.

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В агентстве отметили, что запрет Северных потоков уже получил поддержку Германии, где находится их конечная точка. Эти газопроводы не работают с 2022 года, и санкции окончательно сделают невозможным возобновление их работы.

Отдельно ЕС рассматривает возможность расширения санкций против так называемого «теневого флота» российских танкеров, новых ограничений для финансовых учреждений, предположительно помогающих военным усилиям кремля, а также против российского фонда прямых инвестиций.

В следующий пакет санкций также планируется включить положения, которые будут защищать европейские компании от возможных исков по двусторонним инвестиционным соглашениям.

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