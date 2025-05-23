Крупнейшая судоходная компания россии стала убыточной из-за западных санкций — Finance.ua
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Крупнейшая судоходная компания россии стала убыточной из-за западных санкций

Фондовый рынок
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Крупнейшая судоходная компания россии стала убыточной из-за западных санкций
Крупнейшая судоходная компания россии стала убыточной из-за западных санкций
Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» стала убыточной: в первом квартале ее убыток составил $393 млн против прибыли $216 млн годом ранее. В результате потери даже превысили выручку — $278,5 млн (падение на 48%).
Об этом пишет The Moscow Times.
«Совкомфлот» столкнулся с рекордным падением выручки из-за западных санкций, парализовавших работу значительной части флота. «Беспрецедентные санкции» привели к простою судов и снижению доходов, заявила компания.
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Несмотря на финансовое давление, уверяют, что ликвидность компании сохранена, и руководство работает над минимизацией потерь.
Кроме финансовых, компания испытывает проблемы с клиентами и платежами, а также вынуждена регулярно менять флаги судов. Из Либерии флот перешел под юрисдикции Габона, Барбадоса и Омана.
По материалам:
Forbes.ua
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