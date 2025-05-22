Дали несколько дней: Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дали несколько дней: Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии

59
Дали несколько дней: Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии
Дали несколько дней: Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии
Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии, если путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя (демократ) и Линдси Грэма (республиканец).
По их информации, законопроект о санкциях против россии за ее варварское вторжение в Украину получил 81 соавтор в Сенате США.
Эти санкции будут введены, если россия откажется вести добросовестные переговоры о крепком мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военные вторжения, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Условия одобрения законопроекта

Как отмечают авторы проекта, госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по государственным и иностранным операциям по ассигнованиям, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.
«Их содержание многое скажет о том, серьезно ли россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже на это, россия может ожидать решительных действий от Сената США», — говорится в заявлении.
Сенаторы отмечают, что законопроект изолирует россию, помещая ее на торговый остров, накладывая жесткие пошлины на другие страны, поддерживающие эти зверства. Одним из главных приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина путина остановилась бы, говорится в заявлении.
«В то время как мы стремимся к миру, нам и подавляющему большинству Сената становится все понятнее, что путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся», — добавили сенаторы.
Напомним, сенаторы Грэм и Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля. Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение и там. Законопроект также Дональд Трамп не сможет ветировать проект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.
Как заявил экс-советник президента Украины Олег Устенко, в случае принятия закона США россия может потерять около 150 млрд долларов, что составляет почти 40% ее бюджета.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems