Дали несколько дней: Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии — Finance.ua

Дали несколько дней: Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии Сегодня 11:13

Дали несколько дней: Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против россии, если путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление авторов проекта сенаторов Ричарда Блюменталя (демократ) и Линдси Грэма (республиканец).

По их информации, законопроект о санкциях против россии за ее варварское вторжение в Украину получил 81 соавтор в Сенате США.

Эти санкции будут введены, если россия откажется вести добросовестные переговоры о крепком мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военные вторжения, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Условия одобрения законопроекта

Как отмечают авторы проекта, госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по государственным и иностранным операциям по ассигнованиям, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней.

«Их содержание многое скажет о том, серьезно ли россия относится к миру. Мы подозреваем, что это будет примерно то же самое. Если это будет больше похоже на это, россия может ожидать решительных действий от Сената США», — говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что законопроект изолирует россию, помещая ее на торговый остров, накладывая жесткие пошлины на другие страны, поддерживающие эти зверства. Одним из главных приоритетов является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина путина остановилась бы, говорится в заявлении.

«В то время как мы стремимся к миру, нам и подавляющему большинству Сената становится все понятнее, что путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся», — добавили сенаторы.

Напомним, сенаторы Грэм и Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля. Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение и там. Законопроект также Дональд Трамп не сможет ветировать проект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.

Как заявил экс-советник президента Украины Олег Устенко, в случае принятия закона США россия может потерять около 150 млрд долларов, что составляет почти 40% ее бюджета.

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