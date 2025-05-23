Сколько заработала Украина от продажи санкционного имущества на онлайн-аукционах — Finance.ua
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Сколько заработала Украина от продажи санкционного имущества на онлайн-аукционах

Казна и Политика
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Сколько заработала Украина от продажи санкционного имущества на онлайн-аукционах
Сколько заработала Украина от продажи санкционного имущества на онлайн-аукционах
Фонд государственного имущества Украины за год провел 6 онлайн-аукционов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро. Продажи на сумму свыше 2 млрд грн. Все средства от продажи национализированных (санкционных) объектов поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Более 2 миллиардов гривен, которые государство уже получило от продажи санкционного имущества, — это пример того, как инструменты санкционной политики работают на экономику. Через прозрачные аукционы мы не только наполняем бюджет, но и создаем возможности для честного бизнеса инвестировать в восстановление и развитие», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Самым дорогим проданным через онлайн-аукцион активом стал «Аэрок»: за него победитель уплатил почти 1,9 млрд грн. Наибольшим спросом пользовалась конфискованная квартира Сальдо в Одессе: за нее соревновались 9 участников.
Стоимость активов по итогам торгов выросла почти вдвое. Среди реализованных лотов:
  • квартира и камнеобрабатывающее предприятие «Каштан» коллаборанта Владимира Сальдо;
  • квартира и агрокомпания «Инвестагро» российского олигарха Михаила Шелкова;
  • завод по производству упаковки «ПентоПак» российско-греческого олигарха Ивана Саввиди;
  • газобетонный завод «Аэрок» российского олигарха Андрея Молчанова.
Реализация национализированного (санкционного) имущества на онлайн-аукционах проходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1233 от 21 ноября 2023 года.
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«Санкционное имущество, принадлежавшее представителям страны-агрессора или предателям, больше не работает против Украины — оно работает на ее восстановление. Мы реализовали эти объекты и получили реальные деньги, направленные в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это и о справедливости, и об экономической эффективности», — подчеркнула и. о. Председателя Фонда государственного имущества Украины Иванна Смачило.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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