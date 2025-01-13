ФГИУ привлек более 11 млн грн на приватизационных аукционах — Finance.ua

ФГИУ привлек более 11 млн грн на приватизационных аукционах Сегодня 17:35

Фонд государственного имущества Украины провел 6−10 января шесть успешных аукционов, на которых привлек в бюджет 11,1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что все торги прошли в системе Prozorro.Продажи. В общей сложности за лоты соревновались 55 участников, в среднем по 9 за один объект.

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Самым дорогим лотом на прошлой неделе стала ветбольница в Ровенской области, которая была реализована за 4 млн грн при стартовой цене в 15,5 тыс. грн. За право собственности на объект соревновался 21 участник, что позволило объекту вырасти в цене в 258 раз.

На этой неделе команда ФГИУ запланировала проведение 17 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений единые имущественные комплексы ГП «Информационно — аналитическое агентство» и ГП «Сельскохозяйственное предприятие «Земельный фонд».

Где найти информацию об объектах приватизации

Как отмечают в ФГИ, чтобы стать участником приватизационного онлайн-аукциона, нужно сначала собрать как можно больше данных об объекте. В Украине существует несколько ключевых источников, где можно найти подробную информацию об объектах государственной собственности.

1. Официальный портал «Приватизация в Украине»

Информационное сообщение — официальное описание объекта, содержащее стартовую цену, условия продажи, перечень имущества, контактных лиц и сроки аукциона.

Тизер объекта (презентация) — краткий обзор с ключевыми показателями (тип недвижимости, площадь, финансовые данные, инфраструктура). Помогает быстро определить, следует ли погружаться в более глубокий анализ лота.

Контактные лица — специалисты, которые могут ответить на дополнительные вопросы или организовать физический осмотр имущества.

Помимо описания лота портал содержит пошаговые инструкции по процедуре приватизации, новости и ссылки на Виртуальные комнаты данных (ВКД).

2. Виртуальные комнаты данных

Виртуальная комната данных — это онлайн-хранилище, содержащее полный пакет документов об объекте:

денежные и юридические документы (балансы, договоры, судебные дела).

Техническая документация (планы помещений, техпаспорта).

Документы, подтверждающие законность продаж (решение о включении в перечень объектов приватизации).

Фотографии, которые помогут оценить реальное состояние объекта.

Проект договора купли-продажи, чтобы заранее ознакомиться со всеми условиями будущего соглашения.

Преимущества ВКД:

Прозрачность: каждый получает одинаковый доступ ко всем данным.

Удобство и экономия времени: все документы собраны в одном месте.

Минимизация рисков: вы можете оценить «за» и «против» еще до регистрации на аукцион.

Усиление конкуренции: чем больше потенциальных покупателей имеют исчерпывающие данные, тем выше может быть окончательная цена на торгах.

Доступ к ВКД бесплатный и не требует регистрации на аукционе. Если же в документах есть коммерческая тайна или речь идет об объектах крупной приватизации (стоимостью более 250 млн грн), может потребоваться подписание NDA (договора о неразглашении) с аккредитованной площадкой «Прозорро.Продажи».

3. Прозорро. Продажи

После публикации объявления об аукционе все публичные данные появляются в системе Прозорро. Продажи и на сайтах авторизованных электронных площадок. Кроме основной информации об объекте, здесь можно найти:

История ранее проведенных аукционов (количество участников, финальная стоимость).

Аналитические инструменты для сравнения лота с другими аналогичными объектами.

Условия и регламент торгов, а также пошаговая инструкция по участию.

Это позволяет потенциальным участникам спрогнозировать спрос и конкуренцию на момент регистрации на аукционе и подготовить собственную стратегию.

4. Контактные лица и консультации

В дополнение к изучению онлайн-материалов об объекте вы можете воспользоваться помощью:

Контактное лицо на объекте — организует осмотр имущества непосредственно по месту его расположения. Контактное лицо организатора аукциона — разъяснит официальные процедуры, требования к участникам, порядок регистрации. Авторизованная электронная площадка — где специалисты оказывают техническую поддержку (как зарегистрироваться, уплатить взносы, сделать ставку) и объясняют особенности участия в торгах в системе Прозорро.Продажи.

Контактное лицо на объекте и контактное лицо организатора аукциона указаны в Информационном сообщении в разделе 4 «Дополнительная информация».

Благодаря такому комплексному подходу, инвесторы могут всесторонне подготовиться к аукциону и принять обоснованное решение об участии в приватизации.

Определите свой потенциальный лот, изучите документацию, посетите объект, задайте все важные вопросы — и уверенно регистрируйтесь на аукционе.

Фінансовий клуб По материалам:

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