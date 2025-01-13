ФГИУ привлек более 11 млн грн на приватизационных аукционах — Finance.ua

ФГИУ привлек более 11 млн грн на приватизационных аукционах
Фонд государственного имущества Украины провел 6−10 января шесть успешных аукционов, на которых привлек в бюджет 11,1 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Отмечается, что все торги прошли в системе Prozorro.Продажи. В общей сложности за лоты соревновались 55 участников, в среднем по 9 за один объект.
Самым дорогим лотом на прошлой неделе стала ветбольница в Ровенской области, которая была реализована за 4 млн грн при стартовой цене в 15,5 тыс. грн. За право собственности на объект соревновался 21 участник, что позволило объекту вырасти в цене в 258 раз.
На этой неделе команда ФГИУ запланировала проведение 17 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений единые имущественные комплексы ГП «Информационно — аналитическое агентство» и ГП «Сельскохозяйственное предприятие «Земельный фонд».
Где найти информацию об объектах приватизации
Как отмечают в ФГИ, чтобы стать участником приватизационного онлайн-аукциона, нужно сначала собрать как можно больше данных об объекте. В Украине существует несколько ключевых источников, где можно найти подробную информацию об объектах государственной собственности.
1. Официальный портал «Приватизация в Украине»
На privatization.gov.ua публикуются:
- Информационное сообщение — официальное описание объекта, содержащее стартовую цену, условия продажи, перечень имущества, контактных лиц и сроки аукциона.
- Тизер объекта (презентация) — краткий обзор с ключевыми показателями (тип недвижимости, площадь, финансовые данные, инфраструктура). Помогает быстро определить, следует ли погружаться в более глубокий анализ лота.
- Контактные лица — специалисты, которые могут ответить на дополнительные вопросы или организовать физический осмотр имущества.
Помимо описания лота портал содержит пошаговые инструкции по процедуре приватизации, новости и ссылки на Виртуальные комнаты данных (ВКД).
2. Виртуальные комнаты данных
Виртуальная комната данных — это онлайн-хранилище, содержащее полный пакет документов об объекте:
- денежные и юридические документы (балансы, договоры, судебные дела).
- Техническая документация (планы помещений, техпаспорта).
- Документы, подтверждающие законность продаж (решение о включении в перечень объектов приватизации).
- Фотографии, которые помогут оценить реальное состояние объекта.
- Проект договора купли-продажи, чтобы заранее ознакомиться со всеми условиями будущего соглашения.
Преимущества ВКД:
- Прозрачность: каждый получает одинаковый доступ ко всем данным.
- Удобство и экономия времени: все документы собраны в одном месте.
- Минимизация рисков: вы можете оценить «за» и «против» еще до регистрации на аукцион.
- Усиление конкуренции: чем больше потенциальных покупателей имеют исчерпывающие данные, тем выше может быть окончательная цена на торгах.
Доступ к ВКД бесплатный и не требует регистрации на аукционе. Если же в документах есть коммерческая тайна или речь идет об объектах крупной приватизации (стоимостью более 250 млн грн), может потребоваться подписание NDA (договора о неразглашении) с аккредитованной площадкой «Прозорро.Продажи».
3. Прозорро. Продажи
После публикации объявления об аукционе все публичные данные появляются в системе Прозорро. Продажи и на сайтах авторизованных электронных площадок. Кроме основной информации об объекте, здесь можно найти:
- История ранее проведенных аукционов (количество участников, финальная стоимость).
- Аналитические инструменты для сравнения лота с другими аналогичными объектами.
- Условия и регламент торгов, а также пошаговая инструкция по участию.
Это позволяет потенциальным участникам спрогнозировать спрос и конкуренцию на момент регистрации на аукционе и подготовить собственную стратегию.
4. Контактные лица и консультации
В дополнение к изучению онлайн-материалов об объекте вы можете воспользоваться помощью:
- Контактное лицо на объекте — организует осмотр имущества непосредственно по месту его расположения.
- Контактное лицо организатора аукциона — разъяснит официальные процедуры, требования к участникам, порядок регистрации.
- Авторизованная электронная площадка — где специалисты оказывают техническую поддержку (как зарегистрироваться, уплатить взносы, сделать ставку) и объясняют особенности участия в торгах в системе Прозорро.Продажи.
Контактное лицо на объекте и контактное лицо организатора аукциона указаны в Информационном сообщении в разделе 4 «Дополнительная информация».
Благодаря такому комплексному подходу, инвесторы могут всесторонне подготовиться к аукциону и принять обоснованное решение об участии в приватизации.
Определите свой потенциальный лот, изучите документацию, посетите объект, задайте все важные вопросы — и уверенно регистрируйтесь на аукционе.
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