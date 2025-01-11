Государственные аукционы по субаренде земли принесли бюджету почти 344 млн грн — Finance.ua

Государственные аукционы по субаренде земли принесли бюджету почти 344 млн грн Сегодня 21:18 — Казна и Политика

Государственные аукционы по субаренде земли принесли бюджету почти 344 млн грн

В 2024 году субаренда земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, пополнила государственный и местные бюджеты на 343,7 млн грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

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Первые результаты аукционов

В октябре начались первые аукционы по передаче в субаренду государственных земель сельскохозяйственного назначения, сосредоточенных в специальном операторе «Земельный банк» Фонда госимущества.

За три месяца:

проведено 266 результативных онлайн-аукционов через платформу «Прозорро.Продажи», где предлагались участки общей площадью 23 296 га в 15 областях Украины;

по их результатам заключено 175 договоров субаренды на участки площадью 10 847 га;

общая сумма победных ставок (вместе с НДС) составила 757 млн грн;

в государственный и местные бюджеты перечислено 343,7 млн грн (часть соглашений еще находится на этапе оформления).

Средняя конкуренция на аукционах составляла девять претендентов на участок. Стоимость субаренды в процессе торгов росла в среднем в 8,6 раза.

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Средняя цена за гектар составила 27 106 грн, а рекорд установлен на участке в Черкасской области — 44 077 грн за гектар.

68% победителей торгов — малые фермерские хозяйства и аграрные предприятия со штатной численностью до 60 человек.

Прогнозы по поступлениям

По результатам реализации первого этапа, где в общей сложности будет предложено в субаренду 100 тысяч гектаров, уже консолидированных в ФГИУ, ожидается ежегодное поступление в бюджет не менее 1 млрд грн в год.

Аренда другого государственного имущества

От аренды другого недвижимого государственного имущества в 2024 году государственный бюджет получил почти 833 млн грн (план — 800 млн грн, поступления в 2023 году — 769,1 млн грн, в 2022 году — 575,0 млн грн).

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В течение прошлого года, по результатам аукционов в системе «Прозорро.Продажи», заключено более 1 тысячи новых договоров аренды, их общая численность превысила 14 тысяч (итого они охватывают около 8,2 млн кв. м недвижимости, принадлежащей государству).

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