Государственные аукционы по субаренде земли принесли бюджету почти 344 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государственные аукционы по субаренде земли принесли бюджету почти 344 млн грн

Казна и Политика
10
Государственные аукционы по субаренде земли принесли бюджету почти 344 млн грн
Государственные аукционы по субаренде земли принесли бюджету почти 344 млн грн
В 2024 году субаренда земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, пополнила государственный и местные бюджеты на 343,7 млн грн.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
Читайте также

Первые результаты аукционов

В октябре начались первые аукционы по передаче в субаренду государственных земель сельскохозяйственного назначения, сосредоточенных в специальном операторе «Земельный банк» Фонда госимущества.
За три месяца:
  • проведено 266 результативных онлайн-аукционов через платформу «Прозорро.Продажи», где предлагались участки общей площадью 23 296 га в 15 областях Украины;
  • по их результатам заключено 175 договоров субаренды на участки площадью 10 847 га;
  • общая сумма победных ставок (вместе с НДС) составила 757 млн грн;
  • в государственный и местные бюджеты перечислено 343,7 млн грн (часть соглашений еще находится на этапе оформления).
Средняя конкуренция на аукционах составляла девять претендентов на участок. Стоимость субаренды в процессе торгов росла в среднем в 8,6 раза.
Читайте также
Средняя цена за гектар составила 27 106 грн, а рекорд установлен на участке в Черкасской области — 44 077 грн за гектар.
68% победителей торгов — малые фермерские хозяйства и аграрные предприятия со штатной численностью до 60 человек.

Прогнозы по поступлениям

По результатам реализации первого этапа, где в общей сложности будет предложено в субаренду 100 тысяч гектаров, уже консолидированных в ФГИУ, ожидается ежегодное поступление в бюджет не менее 1 млрд грн в год.

Аренда другого государственного имущества

От аренды другого недвижимого государственного имущества в 2024 году государственный бюджет получил почти 833 млн грн (план — 800 млн грн, поступления в 2023 году — 769,1 млн грн, в 2022 году — 575,0 млн грн).
Читайте также
В течение прошлого года, по результатам аукционов в системе «Прозорро.Продажи», заключено более 1 тысячи новых договоров аренды, их общая численность превысила 14 тысяч (итого они охватывают около 8,2 млн кв. м недвижимости, принадлежащей государству).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.