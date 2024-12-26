Кто имеет право арендовать землю сельскохозяйственного назначения в Украине — Finance.ua

Кто имеет право арендовать землю сельскохозяйственного назначения в Украине Сегодня 19:34 — Недвижимость

Кто имеет право арендовать землю сельскохозяйственного назначения в Украине

В Украине арендовать землю сельскохозяйственного назначения могут как физические, так и юридические лица.

Об этом сообщили в «Земельном фонде Украины».

Как граждане могут использовать землю

Граждане имеют право использовать землю для садоводства, огородничества, ведения фермерского хозяйства или товарного сельскохозяйственного производства.

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Основными арендаторами являются коллективные сельскохозяйственные предприятия, арендующие землю для товарного с/х производства. Они часто объединяются в союзы.

Сельскохозяйственные научно-исследовательские учреждения и учебные заведения используют земельные участки обучения и исследований.

Несельскохозяйственные предприятия и объединения граждан арендуют землю для подсобного сельского хозяйства, а оптовые рынки размещают свою инфраструктуру на таких участках.

Когда арендаторы приобретают право пользования землей

Право пользования земельным участком арендаторы получают после заключения договора аренды.

Факт передачи земли в аренду фиксируется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Земля предоставляется в пользование вместе с насаждениями и находящимися на ней зданиями.

Арендаторы и субарендаторы могут передавать землю третьим лицам, сохраняя ее целевое назначение.

Документы, удостоверяющие право пользования земельным участком:

договор об аренде земельного участка;

государственные акты на право владения землей;

выписки из реестров;

книги регистрации землевладений и землепользований.

Напомним, в Украине действует механизм бесплатной приватизации земельных участков, но сам процесс часто сопровождается расходами.

Это порождает непонимание среди граждан, поскольку любая уплаченная сумма во время процедуры рассматривается как нарушение принципа «бесплатности».

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