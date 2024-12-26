Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году

Недвижимость
33
Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году
Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году
В Государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрены изменения в налогообложении сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщил адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Олег Ясько в комментарии «24 каналу».

Что изменится в земельном налогообложении в следующем году

По его словам, установлена ​​минимальная сумма налоговых платежей за гектар земли:
  • для пашни — 1400 гривен за гектар;
  • для земель с другими видами целевого назначения — 700 гривен за гектар.
Налоговые изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года.

Ставка налога на земельные участки

В целом ставка налога за земельные участки, для которых проведена нормативная денежная оценка, остается неизменной и по-прежнему не должна превышать 3% от ее суммы:
  • для земель общего пользования — не более 1% их нормативной денежной оценки;
  • для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% их нормативной денежной оценки;
  • для лесных земель — не более 0,1% их нормативной денежной оценки.
В то же время, люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты земельного налога.
Напомним, украинцам в 2025 году придется уплатить налог на недвижимость.
Обычно налог платят владельцы крупных объектов недвижимости, а собранные средства идут в местный бюджет. Местные органы власти устанавливают ставку налога, учитывая тип здания и его расположение.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.