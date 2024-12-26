Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году — Finance.ua

Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году
В Государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрены изменения в налогообложении сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщил адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Олег Ясько в комментарии «24 каналу».
Что изменится в земельном налогообложении в следующем году
По его словам, установлена минимальная сумма налоговых платежей за гектар земли:
- для пашни — 1400 гривен за гектар;
- для земель с другими видами целевого назначения — 700 гривен за гектар.
Налоговые изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года.
Ставка налога на земельные участки
В целом ставка налога за земельные участки, для которых проведена нормативная денежная оценка, остается неизменной и по-прежнему не должна превышать 3% от ее суммы:
- для земель общего пользования — не более 1% их нормативной денежной оценки;
- для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% их нормативной денежной оценки;
- для лесных земель — не более 0,1% их нормативной денежной оценки.
В то же время, люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты земельного налога.
Напомним, украинцам в 2025 году придется уплатить налог на недвижимость.
Обычно налог платят владельцы крупных объектов недвижимости, а собранные средства идут в местный бюджет. Местные органы власти устанавливают ставку налога, учитывая тип здания и его расположение.
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