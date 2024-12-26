Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году — Finance.ua

Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году Сегодня 09:02 — Недвижимость

Какие новые правила налогообложения сельскохозяйственных земель будут действовать в 2025 году

В Государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрены изменения в налогообложении сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Олег Ясько в комментарии «24 каналу».

Что изменится в земельном налогообложении в следующем году

По его словам, установлена ​​минимальная сумма налоговых платежей за гектар земли:

для пашни — 1400 гривен за гектар;

для земель с другими видами целевого назначения — 700 гривен за гектар.

Налоговые изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года.

Ставка налога на земельные участки

В целом ставка налога за земельные участки, для которых проведена нормативная денежная оценка, остается неизменной и по-прежнему не должна превышать 3% от ее суммы:

для земель общего пользования — не более 1% их нормативной денежной оценки;

для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% их нормативной денежной оценки;

для лесных земель — не более 0,1% их нормативной денежной оценки.

В то же время, люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты земельного налога.

Напомним, украинцам в 2025 году придется уплатить налог на недвижимость.

Обычно налог платят владельцы крупных объектов недвижимости, а собранные средства идут в местный бюджет. Местные органы власти устанавливают ставку налога, учитывая тип здания и его расположение.

Телеканал 24 По материалам:

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