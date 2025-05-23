Украина и США официально запустили Фонд реконструкции — Finance.ua

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Украина и США официально запустили Фонд реконструкции

Казна и Политика
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Украина и США официально запустили Фонд реконструкции
Украина и США официально запустили Фонд реконструкции, Фото: me.gov.ua
Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры по запуску Фонда реконструкции в рамках соглашения о недрах. Он официально запущен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко получила ноту от Временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Ранее украинское правительство передало свою ноту, а также Международная финансовая корпорация развития США (DFC) и государственная организация „Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства“ (ГЧП) подписали два соглашения о коммерческом партнерстве», — сказано в сообщении.
Следовательно, с 23 мая Американско-украинский Инвестиционный фонд запущен.
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«У нас есть равноправное соглашение, которое отражает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Соглашение, ориентированное на будущее, в котором США и Украина — равноправные партнеры, совместно вкладывающие в восстановление и развитие нашего государства», — отметила Свириденко.
DFC и Агентство ГЧП будут сотрудничать и инвестировать в ускорение экономического восстановления Украины. Фонд будет вкладывать средства, внесенные США и Украиной, в проекты по добыче природных ресурсов, нефть и газ, порты, а также соответствующую инфраструктуру нашей страны.
Кроме того, Фонд будет способствовать связям украинских компаний с потенциальными инвесторами в ресурсы, включая DFC. Фонд будет работать без ограничения во времени, но каждые 10 лет партнеры будут пересматривать его результаты.
По материалам:
Finance.ua
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