Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления — Finance.ua

Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления

В Инвестиционном фонде восстановления Украины будет сбалансированная система управления с равным представительством украинской и американской сторон; критические решения будут приниматься только единогласно.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

«В руководство Фонда войдут шесть менеджеров — три от украинской стороны и три от американской. Они будут входить в Управляющий совет Фонда и будут входить в разные комитеты», — отметили в Министерстве.

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В структуре Фонда будут действовать четыре комитета: операционное управление и аудиторский, где представительство будет паритетным (два на два), комитет поиска проектов с преимуществом украинской стороны и комитет инвестиционных решений, где будет большинство представителей со стороны США.

Кроме того, отмечается, что критические решения принимаются Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть стороны будут искать компромисс.

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13 мая Министерство экономики Украины подписало два дополнительных соглашения, регулирующих запуск американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления.

Справка Finance.ua:

Напомним, что Президент подписал закон о ратификации соглашения с США.

А Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.

Укрінформ По материалам:

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