Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления — Finance.ua

Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления
В Инвестиционном фонде восстановления Украины будет сбалансированная система управления с равным представительством украинской и американской сторон; критические решения будут приниматься только единогласно.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
«В руководство Фонда войдут шесть менеджеров — три от украинской стороны и три от американской. Они будут входить в Управляющий совет Фонда и будут входить в разные комитеты», — отметили в Министерстве.
В структуре Фонда будут действовать четыре комитета: операционное управление и аудиторский, где представительство будет паритетным (два на два), комитет поиска проектов с преимуществом украинской стороны и комитет инвестиционных решений, где будет большинство представителей со стороны США.
Кроме того, отмечается, что критические решения принимаются Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть стороны будут искать компромисс.
13 мая Министерство экономики Украины подписало два дополнительных соглашения, регулирующих запуск американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления.
Справка Finance.ua:
- Напомним, что Президент подписал закон о ратификации соглашения с США.
- А Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.
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