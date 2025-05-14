Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления — Finance.ua
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Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления

Казна и Политика
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Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления
Украина и США определили структуру управления инвестфондом восстановления
В Инвестиционном фонде восстановления Украины будет сбалансированная система управления с равным представительством украинской и американской сторон; критические решения будут приниматься только единогласно.
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Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
«В руководство Фонда войдут шесть менеджеров — три от украинской стороны и три от американской. Они будут входить в Управляющий совет Фонда и будут входить в разные комитеты», — отметили в Министерстве.
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В структуре Фонда будут действовать четыре комитета: операционное управление и аудиторский, где представительство будет паритетным (два на два), комитет поиска проектов с преимуществом украинской стороны и комитет инвестиционных решений, где будет большинство представителей со стороны США.
Кроме того, отмечается, что критические решения принимаются Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть стороны будут искать компромисс.
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13 мая Министерство экономики Украины подписало два дополнительных соглашения, регулирующих запуск американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что Президент подписал закон о ратификации соглашения с США.
  • А Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.
По материалам:
Укрінформ
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