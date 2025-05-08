Соглашение о недрах: детали касательно зарплат менеджеров — Finance.ua

Соглашение о недрах: детали касательно зарплат менеджеров Сегодня 11:19

При Инвестиционном фонде восстановления, созданном в рамках соглашения о недрах, будет работать команда менеджеров по его управлению. Выяснилась интересная деталь касательно их зарплат.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказали первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.

«По этому вопросу (отбору команды управления Фондом, должно быть по три представителя от Украины и от США, — ред.) финализируем переговоры. Американская сторона уже согласилась предоставить стартовый капитал (сумму пока не уточняют — ред.)», — рассказала Свириденко.

Как отметил Качка, работа этих менеджеров от каждой страны оплачиваться не будет, это значит, что это будут люди, работающие в правительстве на каких-то должностях.

«От США это будут представители DFC и Минфина — они из этих представителей будут выбирать. У нас будет аналогичная логика. На старте нам будет нужен, например, инвестиционный советник — на это скорее базовые деньги пойдут. Офиса никакого не будет», — пояснил он.

Качка добавил, что в комитетах (инвестиционный, административный, по поиску проектов), из которых будет состоять Фонд, будут работать те же 6 менеджеров.

«Формат такой же, как в наблюдательных советах. Один человек будет входить в несколько комитетов», — отметил он.

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