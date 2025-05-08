Соглашение о недрах: детали касательно зарплат менеджеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Соглашение о недрах: детали касательно зарплат менеджеров

48
При Инвестиционном фонде восстановления, созданном в рамках соглашения о недрах, будет работать команда менеджеров по его управлению. Выяснилась интересная деталь касательно их зарплат.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказали первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По этому вопросу (отбору команды управления Фондом, должно быть по три представителя от Украины и от США, — ред.) финализируем переговоры. Американская сторона уже согласилась предоставить стартовый капитал (сумму пока не уточняют — ред.)», — рассказала Свириденко.
Как отметил Качка, работа этих менеджеров от каждой страны оплачиваться не будет, это значит, что это будут люди, работающие в правительстве на каких-то должностях.
«От США это будут представители DFC и Минфина — они из этих представителей будут выбирать. У нас будет аналогичная логика. На старте нам будет нужен, например, инвестиционный советник — на это скорее базовые деньги пойдут. Офиса никакого не будет», — пояснил он.
Качка добавил, что в комитетах (инвестиционный, административный, по поиску проектов), из которых будет состоять Фонд, будут работать те же 6 менеджеров.
«Формат такой же, как в наблюдательных советах. Один человек будет входить в несколько комитетов», — отметил он.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems