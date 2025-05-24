В Минфине рассказали, сколько средств и на что потратили из бюджета с начала года — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько средств и на что потратили из бюджета с начала года Сегодня 09:25 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, сколько средств и на что потратили из бюджета с начала года

В апреле расходы общего фонда государственного бюджета составили 329,9 млрд грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Сколько потратили за январь-апрель

С начала года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1,2 трлн грн.

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Это на 239,6 млрд грн, или на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшая доля расходов за четыре месяца 475,2 млрд грн (40,1%) — направлена на оплату труда с начислениями, в том числе 365,2 млрд грн — на денежное содержание военнослужащих.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти расходы выросли на 86,7 млрд грн, или на 22,3%.

На оплату товаров и услуг использовано 160,4 млрд грн (13,5%), из них 83,9 млрд грн — для нужд ВСУ и силовых структур, а 50,2 млрд грн — на программу медицинских гарантий.

На социальное обеспечение израсходовано 212,9 млрд грн (18%), что на 25,7 млрд грн или на 13,7% больше, чем в прошлом году.

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Из этой суммы 74,2 млрд грн составляет трансферт Пенсионного фонда, 33,7 млрд грн направлено на социальную защиту детей, семей и малообеспеченных граждан, а 20,7 млрд грн. — на жилищные субсидии и льготы.

Субсидии и трансферты предприятиям составили 163 млрд грн (13,7%), при этом 149,2 млрд грн направлено на приобретение товаров для ВСУ, а 7,2 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

На обслуживание государственного долга потрачено 92,5 млрд грн (7,8%), что на 28 млрд грн или 43,4% больше, чем в прошлом году, а на трансферты местным бюджетам — 53,9 млрд грн (4,5%), что на 3,1 млрд грн или 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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