Шмыгаль допустил изменение бюджета из-за увеличения расходов на войну — Finance.ua

Шмыгаль допустил изменение бюджета из-за увеличения расходов на войну Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Шмыгаль допустил изменение бюджета из-за увеличения расходов на войну

Украина снова может изменить государственный бюджет из-за увеличения расходов на войну. В этом году также наблюдается сокращение помощи партнеров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Трансляцию заседания Верховной Рады вел нардеп Алексей Гончаренко.

«О дополнительных средствах… Если такая потребность возникнет, мы обратимся в парламент с соответствующим предложением с определением соответствующих источников наполнения государственного бюджета», — сказал он.

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Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в первом квартале были значительные задержки поставки оружия от партнеров, что привело к вынужденным расходам из бюджета, которые не были учтены при планировании.

«В этом году ситуация, увы, повторяется. Начиная с первого квартала у нас произошло сокращение помощи от некоторых партнеров. Мы были вынуждены взять на себя дополнительные закупки оружия и боеприпасов для ВСУ, что привело к дополнительным расходам», — сказал он.

По его словам, сейчас все расходы возмещены. «Если во втором полугодии нам потребуются денежные средства… мы обратимся в парламент и обоснуем все источники», — сказал Шмыгаль.

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Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что военные расходы Украины в этом году оказались выше заложенных в государственный бюджет.

Марченко пока не готов сказать, когда будут изменения в бюджет, ведь ситуация остается достаточно непредсказуемой и нестабильной, особенно когда речь идет о военных расходах.

В Минфине считают, что смогут профинансировать военные расходы за счет перевыполнения плана по мобилизации доходов, добавил министр, потому повышать налоги не планируют, сказал министр.

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