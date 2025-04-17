Минфин готовит бюджет на 2026 год: сократят ли военные расходы — Finance.ua

Минфин готовит бюджет на 2026 год: сократят ли военные расходы Сегодня 10:49 — Казна и Политика

Минфин готовит бюджет на 2026 год: сократят ли военные расходы, mind.ua

Министерство финансов Украины ожидает высоких расходов на оборону в следующем году. Есть несколько вариантов, где найти деньги.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе дискуссии ЦЭС

«Несмотря на разговоры о возможных мирных переговорах, мы не видим надежных признаков того, что бюджет в следующем году будет свободен от существенных военных расходов», — сказал он.

По его словам, поэтому нужно очень взвешенно подойти к планированию следующего бюджета.

«У нас уже есть несколько вариантов, и все они предполагают больший дефицит, чем мы обязались по программе МВФ. Это значит, что-либо нам нужно найти новые источники финансирования, либо рисковать очень жесткой посадкой для нашей экономики. А это уже поставит под угрозу нынешнюю стабильность», — сказал министр.

Макроэкономическая стабильность

Марченко рассказал, что наличие программы МВФ — это очень важный инструмент, который обеспечивает необходимую прозрачность и предсказуемость, помогает планировать будущую финансовую поддержку и формировать бюджет.

«Практически все двусторонние соглашения и программы финансовой поддержки содержат положение о наличии программы МВФ. То есть если мы ожидаем конкретные программы поддержки от ЕС, США, Японии, Канады или других стран, это значит, что мы должны сохранять действие программы МВФ», — сказал он.

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По его словам, Украина постепенно сможет сокращать зависимость от внешней помощи.

«Под „постепенно“ я имею в виду — не слишком быстро, ведь уже сейчас возникает много вопросов, как сбалансировать бюджет на 2026 год в рамках действующих обязательств перед МВФ. Нам нужно найти способ сократить дефицит в 2026 году наполовину по сравнению с 2025-м. К сожалению, сейчас у нас недостаточно, пока у нас как раз у нас недостаточно аргументов или обоснованных предположений, как именно мы этого добьемся», — сказал он.

Министр заявил, что это станет ключевой темой предстоящих переговоров с командой МВФ. «Нам нужно выяснить, есть ли дополнительные источники для покрытия наших потребностей», — добавил он.

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