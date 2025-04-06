МВФ снизил прогноз роста экономики Украины — Finance.ua

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МВФ снизил прогноз роста экономики Украины

Казна и Политика
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МВФ снизил прогноз роста экономики Украины
МВФ снизил прогноз роста экономики Украины
Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году. Ожидается снижение на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом.
По данным экспертов МВФ, рост экономики Украины теперь может составить до 2−3%.
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«Рост реального ВВП оценивается на уровне 3,5% в 2024 году, но ожидается, что он замедлится до 2−3% в 2025 году», — говорится в сообщении.
При этом, по прогнозу, рост экономики в 2026 году ухудшится еще на 0,8 процентных пункта.
На ситуацию влияют неблагоприятные факторы, связанные с ограничениями на рынке труда, повреждением энергетической инфраструктуры и продолжением полномасштабного вторжения россии в Украину.
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Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ заявили о намерении изменить пенсионную систему. Единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.
Согласно документу, в ближайшей перспективе правительство Украины примет меры по ограничению размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.
По материалам:
УНІАН
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