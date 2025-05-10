Сколько средств поступило в госбюджет от бизнеса и международных партнеров в апреле — Finance.ua

Сколько средств поступило в госбюджет от бизнеса и международных партнеров в апреле Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Сколько средств поступило в госбюджет от бизнеса и международных партнеров в апреле

За апрель текущего года в государственный бюджет Украины поступило 244,3 миллиарда гривен внутренних ресурсов и 91 млрд грн внешних поступлений.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Внутренние ресурсы. Таможня пополнила госбюджет на +53,2 млрд грн, от налоговой поступило +82,2 млрд грн, от продажи ОВГЗ поступило +45 млрд грн. Также Нацбанк перечислил в бюджет 63,9 млрд грн.

Что касается внешних поступлений, то международные партнеры Украины в апреле перечислили $2,18 млрд, или 91 млрд грн, в том числе от ЕС поступило 1 евро млрд, Всемирный банк направил $50 млн, Великобритания — $1 млрд.

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«То есть апрель нам принес 335,34 млрд грн», — подытожил депутат.

Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит более широко и видит глубже. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

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