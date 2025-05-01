В апреле в общий фонд госбюджета поступило 273,5 млрд грн — Finance.ua

В апреле в общий фонд госбюджета поступило 273,5 млрд грн Сегодня 08:13 — Казна и Политика

В апреле в общий фонд госбюджета поступило 273,5 млрд грн

По оперативным данным, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 82,2 млрд грн, в том числе:

29,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

27,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 40,0 млрд, возмещено — 13,0 млрд грн);

15,7 млрд грн — акцизный налог;

5,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

3,5 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 53,2 млрд гривен.

Кроме того, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ, который в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд гривен.

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В целом, по оперативным данным, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 332,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 48,4 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

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