В апреле в общий фонд госбюджета поступило 273,5 млрд грн — Finance.ua
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В апреле в общий фонд госбюджета поступило 273,5 млрд грн

Казна и Политика
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В апреле в общий фонд госбюджета поступило 273,5 млрд грн
В апреле в общий фонд госбюджета поступило 273,5 млрд грн
По оперативным данным, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 82,2 млрд грн, в том числе:
  • 29,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 27,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 40,0 млрд, возмещено — 13,0 млрд грн);
  • 15,7 млрд грн — акцизный налог;
  • 5,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 3,5 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 53,2 млрд гривен.
Кроме того, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ, который в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд гривен.
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В целом, по оперативным данным, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 332,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 48,4 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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