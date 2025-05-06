Госбюджет получил более 850 млрд гривен: основные источники и структура поступлений — Finance.ua
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Госбюджет получил более 850 млрд гривен: основные источники и структура поступлений

Казна и Политика
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Госбюджет получил более 850 млрд гривен: основные источники и структура поступлений
Госбюджет получил более 850 млрд гривен: основные источники и структура поступлений
В апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 274,7 млрд грн, а всего в общий и специальный фонды — 336,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Основные источники поступлений в апреле:

  • НДС с ввезенных товаров — 40,6 млрд грн;
  • НДФЛ и военный сбор — 29,7 млрд грн;
  • НДС с произведенных в Украине товаров — 27,6 млрд грн (собранно 40,6 млрд грн, возмещено — 13,0 млрд грн);
  • Акцизный налог — 24,2 млрд грн;
  • Налог на прибыль предприятий — 5,6 млрд грн;
  • Пошлина (ввозная/вывозная) — 4,0 млрд грн;
  • Рентная плата за пользование недрами — 3,2 млрд грн.
Государственная налоговая служба перевыполнила месячную роспись доходов на 114,3% (+10,4 млрд грн), тогда как таможенная служба недовыполнила план — 92,0% (-4,6 млрд грн).

Дополнительные поступления:

  • 63,9 млрд грн перечислил Национальный банк Украины со своей прибыли;
  • 69,2 млрд грн — международная помощь (гранты).
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

Итоги января — апреля

За первые четыре месяца 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 856,3 млрд грн. Общие доходы с учетом спецфонда составили 1262,4 млрд грн.

Основные источники поступлений:

  • НДС с ввезенных товаров — 159,5 млрд грн;
  • НДС с украинских товаров — 112,7 млрд грн (собрано 168,2 млрд грн, возмещено — 55,5 млрд грн);
  • НДФЛ и военный сбор — 107,2 млрд грн;
  • Налог на прибыль предприятий — 105,1 млрд грн;
  • Акциз — 84,2 млрд грн;
  • Пошлина — 16,5 млрд грн;
  • Рентная плата — 11,4 млрд грн.
Доходы от Нацбанка (в апреле) — 63,9 млрд грн, международная помощь за 4 месяца — 167,0 млрд грн.
Выполнение плана:
  • ГНС — 113,2% (+46,4 млрд грн)
  • ГМС — 97,1% (-6,2 млрд грн)
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

ЕСВ, заимствования и расходы бюджета

  • поступления ЕСВ (пенсионный и соцфонды): 202,9 млрд грн (в апреле — 54,9 млрд грн);
  • заимствование в общий фонд госбюджета: 604,0 млрд грн (104% плана):
— ОВГЗ — 154,0 млрд грн (из них 35,3 млрд грн в валюте);
 — военные ОВГЗ — 77,3 млрд грн;
 — внешние заимствования — 450,0 млрд грн (около $10,8 млрд).
Среди внешних источников:
  • 293,0 млрд грн — ссуды в рамках механизма ULCM 221,0 млрд грн — макрофинансовая помощь ЕС и 72,0 млрд грн — заем от Канады;
  • 221,0 млрд грн — макрофинансовая помощь ЕС;
  • 72,0 млрд грн — заем от Канады;
  • 138,3 млрд грн — льготный заем Ukraine Facility (ЕС);
  • 16,5 млрд грн — средства от МВФ;
  • 2,1 млрд грн — ссуда МБРР (проект THRIVE).

Расходы бюджета:

  • кассовые расходы — 1 550,4 млрд грн, из них общий фонд — 1 184,8 млрд грн;
  • погашение госдолга — 225,2 млрд грн (98,8% плана);
  • обслуживание долга — 92,5 млрд грн (73,6% плана).
По материалам:
Finance.ua
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