Госбюджет получил более 850 млрд гривен: основные источники и структура поступлений — Finance.ua

Госбюджет получил более 850 млрд гривен: основные источники и структура поступлений Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Госбюджет получил более 850 млрд гривен: основные источники и структура поступлений

В апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 274,7 млрд грн, а всего в общий и специальный фонды — 336,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Основные источники поступлений в апреле:

НДС с ввезенных товаров — 40,6 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор — 29,7 млрд грн;

НДС с произведенных в Украине товаров — 27,6 млрд грн (собранно 40,6 млрд грн, возмещено — 13,0 млрд грн);

Акцизный налог — 24,2 млрд грн;

Налог на прибыль предприятий — 5,6 млрд грн;

Пошлина (ввозная/вывозная) — 4,0 млрд грн;

Рентная плата за пользование недрами — 3,2 млрд грн.

Государственная налоговая служба перевыполнила месячную роспись доходов на 114,3% (+10,4 млрд грн), тогда как таможенная служба недовыполнила план — 92,0% (-4,6 млрд грн).

Дополнительные поступления:

63,9 млрд грн перечислил Национальный банк Украины со своей прибыли;

69,2 млрд грн — международная помощь (гранты).

Инфографика: Минфин

Итоги января — апреля

За первые четыре месяца 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 856,3 млрд грн. Общие доходы с учетом спецфонда составили 1262,4 млрд грн.

Основные источники поступлений:

НДС с ввезенных товаров — 159,5 млрд грн;

НДС с украинских товаров — 112,7 млрд грн (собрано 168,2 млрд грн, возмещено — 55,5 млрд грн);

НДФЛ и военный сбор — 107,2 млрд грн;

Налог на прибыль предприятий — 105,1 млрд грн;

Акциз — 84,2 млрд грн;

Пошлина — 16,5 млрд грн;

Рентная плата — 11,4 млрд грн.

Доходы от Нацбанка (в апреле) — 63,9 млрд грн, международная помощь за 4 месяца — 167,0 млрд грн.

Выполнение плана:

ГНС — 113,2% (+46,4 млрд грн)

ГМС — 97,1% (-6,2 млрд грн)

Инфографика: Минфин

ЕСВ, заимствования и расходы бюджета

поступления ЕСВ (пенсионный и соцфонды): 202,9 млрд грн (в апреле — 54,9 млрд грн);

заимствование в общий фонд госбюджета: 604,0 млрд грн (104% плана):

— ОВГЗ — 154,0 млрд грн (из них 35,3 млрд грн в валюте);

— военные ОВГЗ — 77,3 млрд грн;

— внешние заимствования — 450,0 млрд грн (около $10,8 млрд).

Среди внешних источников:

293,0 млрд грн — ссуды в рамках механизма ULCM 221,0 млрд грн — макрофинансовая помощь ЕС и 72,0 млрд грн — заем от Канады;

221,0 млрд грн — макрофинансовая помощь ЕС;

72,0 млрд грн — заем от Канады;

138,3 млрд грн — льготный заем Ukraine Facility (ЕС);

16,5 млрд грн — средства от МВФ;

2,1 млрд грн — ссуда МБРР (проект THRIVE).

Расходы бюджета:

кассовые расходы — 1 550,4 млрд грн, из них общий фонд — 1 184,8 млрд грн;



погашение госдолга — 225,2 млрд грн (98,8% плана);



обслуживание долга — 92,5 млрд грн (73,6% плана).



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