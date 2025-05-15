Киев увеличивает расходы на помощь войску еще на 500 млн грн — Finance.ua

Киев увеличивает расходы на помощь войску еще на 500 млн грн Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Киев увеличивает расходы на помощь войску еще на 500 млн грн, Фото: kyivcity.gov.ua

Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы, чтобы киевляне, чье жилье повреждено от обстрелов, могли на время восстановления их домов арендовать жилье. Также депутаты увеличат помощь армии еще на 500 млн грн. В общей сложности это уже будет 6 млрд грн с начала 2025 года.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

«Сегодня Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы и в городскую целевую программу „Забота“, чтобы, в частности, киевляне, чье жилье повреждено от обстрелов, могли на время восстановления их домов арендовать жилье. Также депутаты должны рассмотреть изменения в программу „Защитник Киева“ и увеличить помощь армии еще на 500 млн грн», — сообщил Кличко.

Он напомнил, что ранее, с начала года Силам безопасности и обороны Киев уже направил из бюджета города 5,5 млрд грн.

Напомним, ранее столица увеличила размер выплаты мобилизованным киевлянам и младшему медицинскому персоналу. По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен. Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.

3 апреля на пленарном заседании пятой сессии Киевского городского совета депутаты проголосовали за проект решения, фактически подчиняющего Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) городскому голове Виталию Кличко.

В этом году в 4 раза возросло количество киевлян — защитников и защитниц, получивших частичную компенсацию за приобретенный автомобиль по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Киев выделил на помощь силам обороны 10 млрд грн.

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