За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс

Казна и Политика
0
За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс
За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс
За январь-апрель 2025 года от представителей игорного бизнеса поступило 6,3 млрд грн налоговых платежей. Это на 0,8 млрд грн больше (+14,5%), чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, это в 167 раз больше, чем за январь 2021 года (тогда поступило всего 37,7 млн грн).
За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс
Однако Гетманцев отметил, что в апреле поступления в бюджет от игорного бизнеса значительно снизились.
За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс
В прошлом месяце отрасль уплатила 0,7 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше, чем в апреле 2024 года (-31,7%).
«Предлагаю фискальным и правоохранительным органам обратить внимание на отрасль», — отметил нардеп.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems