За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс — Finance.ua

За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс
За январь-апрель 2025 года от представителей игорного бизнеса поступило 6,3 млрд грн налоговых платежей. Это на 0,8 млрд грн больше (+14,5%), чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, это в 167 раз больше, чем за январь 2021 года (тогда поступило всего 37,7 млн грн).
Однако Гетманцев отметил, что в апреле поступления в бюджет от игорного бизнеса значительно снизились.
В прошлом месяце отрасль уплатила 0,7 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше, чем в апреле 2024 года (-31,7%).
«Предлагаю фискальным и правоохранительным органам обратить внимание на отрасль», — отметил нардеп.
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