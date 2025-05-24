За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс — Finance.ua

За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс Сегодня 13:21 — Казна и Политика

За четыре месяца бюджет получил ₴6,3 миллиарда налогов от игорного бизнеса, однако есть нюанс

За январь-апрель 2025 года от представителей игорного бизнеса поступило 6,3 млрд грн налоговых платежей. Это на 0,8 млрд грн больше (+14,5%), чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, это в 167 раз больше, чем за январь 2021 года (тогда поступило всего 37,7 млн грн).

Однако Гетманцев отметил, что в апреле поступления в бюджет от игорного бизнеса значительно снизились.

В прошлом месяце отрасль уплатила 0,7 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше, чем в апреле 2024 года (-31,7%).

«Предлагаю фискальным и правоохранительным органам обратить внимание на отрасль», — отметил нардеп.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.