Минэкономики подготовит «план Украины» на 50 млрд евро — Finance.ua

Минэкономики подготовит «план Украины» на 50 млрд евро Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Минэкономики подготовит «план Украины» на 50 млрд евро

Минэкономики занимается детализацией четырехлетней программы Ukraine Facility, под которую Европейская комиссия пообещала предоставить Украине в следующие четыре года 50 миллиардов евро помощи в виде грантов и кредитов.

«Такие планы разрабатывают в Европе год-полтора. У нас задача во время войны разработать его за три месяца. Это возможно только через сотрудничество со всеми. Уже было проведено 23 заседания рабочих групп с бизнесом — с более чем 600 участниками. 20 общественных организаций работают и дают свои предложения. Аналитические центры помогают также», — заявил замминистра экономики Алексей Соболев.

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Об этом он заявил во время ежегодного международного форума International Sustainability Forum 2023 года.

«Сейчас Минэкономики направляет многие министерства, чтобы разработать „план Украины“. Это базовый документ на следующие четыре года, под который ЕС даст 50 млрд евро. Что действительно небольшая сумма. 50 млрд на следующие 4 года, а только в следующем году дефицит бюджета будет миллиардов 40. Поэтому из этих 50 млрд сразу 18−20 млрд должно уйти в следующий год. И их должны удвоить другие партнеры», — отметил Алексей Соболев.

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Весь зеленый переход — это большая возможность для Украины, уверен чиновник.

«Это одна из базовых вещей, которая сможет добавить более скорое восстановление украинской экономики, чтобы за следующие 4 года мы переросли свой ВВП до вторжения. Один из примеров — это возобновляемая энергетика, которую можно и экспортировать, и использовать в Украине», — сказал он.

«У нас будут трубопроводы, по которым не будет ходить российский газ. Мы должны сделать водородную стратегию и по ней идти. С помощью зеленой энергетики и наших мощных рек будем производить водород, который по этим трубам экспортировать и использовать у нас», — спрогнозировал чиновник.

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У нас есть и огромные запасы железной руды. «Регуляции ЕС говорят, что не может быть незеленая металлургия с 2026 года. Нам нужно до этого года построить и заводы, и инфраструктуру, и государство должно обеспечить режим для того, чтобы зеленая сталь (для ЕС. — Ред.) производилась в Украине. Или эту руду будут везти из Бразилии или Австралии. Вряд ли. Поэтому если мы проделаем хорошую работу, то эти электрические металлургические заводы будут производить зеленую сталь в Украине, а не европейские заводы будут производить ее из нашей руды», — уверен Алексей Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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