Минэкономики намерено увеличить финансирование «инвестнянь» — Finance.ua

Минэкономики намерено увеличить финансирование «инвестнянь» Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Минэкономики намерено увеличить финансирование «инвестнянь»

Министерство экономики в 2025 году намерено увеличить финансирование проектов инвестиционных нянь и предоставить его десятку новых проектов, считает заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

«Первые успешные сделки показывают другим инвесторам — и украинским, и зарубежным — что можно вкладывать деньги в Украину уже сейчас, не дожидаясь окончания войны», — констатировал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

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Отвечая на вопрос о первых проектах по программе «инвестнянь» — «Астарта» и «Буковель», Телюпа подчеркнул, что эти объекты являются примером эффективного сотрудничества государства и крупного бизнеса.

«Почти все наши программы направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, что логично — крупный бизнес более эффективный и имеет больше собственных инвестиционных возможностей. Но государство готово поддержать и крупные проекты с инвестициями от 12 миллионов евро», — пояснил Телюпа.

По его словам, в целом на поддержку бизнеса по программам Минэкономики в 2024 году было выделено 40 млрд грн за год, что является почти единственными затратами на развитие в бюджете, которые дают высокий мультипликативный эффект.

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4 октября Кабмин одобрил заключение инвестдоговора с горнолыжным курортом «Буковель» и компанией «Аквапарк» о реализации инвестпроекта со значительными инвестициями «Аквапарк».

По данным Минэкономики, благодаря реализации проекта будет создано по меньшей мере 82 рабочих места, а ежемесячные налоговые поступления в бюджет составят 469,78 тыс. грн.

Согласно информации на сайте Bukovel Invest, аквапарк площадью 18 тыс. кв. м будет выполнен в дизайн-концепции мультфильма «Мавка». Инфраструктура аквапарка включает в себя 10 водных горок, зону СПА с девятью саунами, фудкорты. По информации буковельского апарт-отеля Shelter, открытие аквапарка ожидается в конце 2024 года.

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В тот же день было принято подписание инвестиционного договора для получения компенсации от государства за вложение значительных инвестиций с агропромышленным холдингом «Астарта» и его структурным подразделением «Астарта Агро Протеин» для создания завода по переработке соевого шрота производительностью 500 тонн/сутки в Полтавской области. Агрохолдинг инвестирует более EUR76 млн в приобретение оборудования и технологий и создаст 110 новых рабочих мест.

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