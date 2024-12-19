ВР одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит — Finance.ua

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ВР одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит

Казна и Политика
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ВР одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит
ВР одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит
Верховная Рада поддержала законопроект № 12 245 об изменениях в бюджетный кодекс. Документ предусматривает создание единого фонда публичных инвестиций, распределяемого Стратегическим инвестиционным советом.
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 12 245 о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно порядка распределения инвестиционных проектов. Создается единый фонд публичных инвестиций, средства которого будет распределяться Стратегическим инвестиционным советом в правительстве. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Рада приняла за основу законопроект #12 245 изменения в бюджетный кодекс о порядке распределения инвестиционных проектов. За — 240.
По его словам, принятие документа является «маяком», прописанным в программе Международного валютного фонда.
Нардеп пояснил, что, согласно законопроекту, создается условно общий фонд публичных инвестиций, который будет распределяться «Стратегическим инвестиционным советом в Правительстве».
«То есть все расходы типа: дорожный фонд и фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей и еще много субвенций — все будет теперь в этом „фонде фондов“, а затем Правительство их распределяет», — указал нардеп.
По материалам:
УНН
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