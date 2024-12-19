ВР одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит — Finance.ua

ВР одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит Сегодня 13:00 — Казна и Политика

ВР одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит

Верховная Рада поддержала законопроект № 12 245 об изменениях в бюджетный кодекс. Документ предусматривает создание единого фонда публичных инвестиций, распределяемого Стратегическим инвестиционным советом.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 12 245 о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно порядка распределения инвестиционных проектов. Создается единый фонд публичных инвестиций, средства которого будет распределяться Стратегическим инвестиционным советом в правительстве. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада приняла за основу законопроект #12 245 изменения в бюджетный кодекс о порядке распределения инвестиционных проектов. За — 240.

По его словам, принятие документа является «маяком», прописанным в программе Международного валютного фонда.

Нардеп пояснил, что, согласно законопроекту, создается условно общий фонд публичных инвестиций, который будет распределяться «Стратегическим инвестиционным советом в Правительстве».

«То есть все расходы типа: дорожный фонд и фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей и еще много субвенций — все будет теперь в этом „фонде фондов“, а затем Правительство их распределяет», — указал нардеп.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.