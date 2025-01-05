Фонды прямых инвестиций сократили выплаты инвесторам вдвое в 2024 году — Finance.ua

Фонды прямых инвестиций сократили выплаты инвесторам вдвое в 2024 году Сегодня 22:32 — Казна и Политика

Фонды прямых инвестиций сократили выплаты инвесторам вдвое в 2024 году

Фонды прямых инвестиций в 2024 году получили только половину стоимости от продажи своих активов по сравнению с обычными показателями. Выплаты инвесторам сокращаются третий год подряд.

Об этом пишет Financial Times.

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Обычно за год фонды продают 20% своих инвестиций, но руководители отрасли прогнозируют, что денежные выплаты за год составят примерно половину этого показателя.

За последние три года фонды недодали своим инвесторам около 400 млрд долл. дивидендов по сравнению с обычными средними показателями.

Последствия для инвесторов и компаний

Эти данные подчеркивают рост давления на компании, которые вынуждены искать способы возврата средств инвесторам, в том числе путем выхода из инвестиций в следующем году.

Фирмы пытаются заключать сделки по привлекательным ценам с начала 2022 года, когда рост процентных ставок привел к резкому росту стоимости финансирования и падению корпоративных оценок.

Економічна Правда По материалам:

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