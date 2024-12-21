ТОП-3 мифа об инвестировании, которые мешают достичь финансовой независимости — Finance.ua
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ТОП-3 мифа об инвестировании, которые мешают достичь финансовой независимости

Личные финансы
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ТОП-3 мифа об инвестировании, которые мешают достичь финансовой независимости
ТОП-3 мифа об инвестировании, которые мешают достичь финансовой независимости, Фото: freepik
Инвестирование может казаться чем-то недостижимым для многих, но на самом деле это доступно каждому.
О главных мифах, мешающих сделать первый шаг к финансовой независимости, рассказывает Catboss.

ТОП-3 мифа об инвестировании

1. Инвестиции — это только для богатых. Это одна из самых больших ошибок. Для того чтобы начать инвестировать, не нужно иметь большой капитал.
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К примеру, для покупки паевых инвестиционных фондов (ПИФов) достаточно всего 5−15 тысяч гривен.
Многие брокеры даже не устанавливают минимальный порога для старта, что делает инвестирование доступным для большинства.
2. Инвестирование — это слишком рискованно. Да, инвестирование имеет риски, но правильный выбор инструментов может значительно снизить эти риски.
К примеру, депозиты в банках обычно страхуются государством, а инвестиции в проверенные активы, такие как государственные облигации или надежные компании, обеспечивают большую стабильность и менее вероятные потери.
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3. Без глубоких знаний ничего не получится. Понимания базовых экономических принципов и терминов, доступных в интернете, достаточно для старта. Главное — желание учиться и начать действовать.
Инвестирование — это доступный инструмент для роста финансовой стабильности и независимости. Нужно только развеять эти мифы и сделать первый шаг к достижению финансовых целей.
Напомним, инвестиции позволяют увеличить свои сбережения, но следует помнить, что не каждая возможность гарантирует доход.
ТОП-3 направления, куда лучше не вкладывать деньги:
  • недвижимость без исследования рынка. Рынок недвижимости обычно считается стабильным, но без детального анализа и понимания региональной специфики инвестиции в эту сферу могут быть рискованными.
  • микрокредиты и другие высокорисковые финансовые инструменты. Такие инвестиции несут значительные риски, поскольку часто зависят от нестабильных кредитных и заемных программ, что может привести к серьезным финансовым потерям;
  • товары с низкой ликвидностью. Коллекционные вещи, антиквариат или другие предметы с низким спросом могут стать долговременным бременем, если их невозможно выгодно продать.
По материалам:
Finance.ua
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