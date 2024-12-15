Рекордный ноябрь: в США зафиксировали самый большой приток инвестиций за 24 года — Finance.ua

Рекордный ноябрь: в США зафиксировали самый большой приток инвестиций за 24 года Сегодня 22:14 — Мир

Рекордный ноябрь: в США зафиксировали самый большой приток инвестиций за 24 года

Инвесторы вложили почти 140 млрд в фонды акций США с момента выборов, поскольку трейдеры делают ставку на то, что администрация Трампа начнет масштабные сокращения налогов и реформы, которые станут благом для Америки.

Об этом пишет Financial Times.

Американские фонды акций зафиксировали приток 139,5 млрд долл. с момента победы Трампа 5 ноября.

Ажиотажный спрос на акции сделал ноябрь самым активным месяцем с точки зрения притока инвестиций за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года.

Индекс S&P 500, главный фондовый барометр Уолл-стрит, вырос на 5,3% со дня выборов, доведя свой рост за этот год до 28%.

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Компании поменьше, считающиеся более чувствительными к колебаниям в экономике, показали еще лучшие результаты после выборов, а индекс Russell 2000 на прошлой неделе достиг рекордного уровня впервые за три года.

Трамп планирует укомплектовать свою администрацию финансистами, включая инвестора Скотта Бессента в должности министра финансов и крипто-энтузиаста Пола Аткинса в должности главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Новоизбранный президент также пообещал, что его правительство будет стремиться сократить регулирование и налоги в рамках программы, направленной на стимулирование роста.

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Фонды, которые инвестируют в развивающиеся рынки, подверглись чистому оттоку средств в размере 8 млрд долл. после выборов, в том числе около 4 млрд долл. из фондов, ориентированных на Китай.

Фонды, инвестирующие в Западную Европу, потеряли около 14 млрд долл., а фонды, ориентированные на Японию, — около 6 млрд долл.

Європейська правда По материалам:

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