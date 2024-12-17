Список сомнительных инвестпроектов пополнился еще 5 кейсами — Finance.ua

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Список сомнительных инвестпроектов пополнился еще 5 кейсами

Фондовый рынок
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Список сомнительных инвестпроектов пополнился еще 5 кейсами
Список сомнительных инвестпроектов пополнился еще 5 кейсами
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В список попали:
НКЦБФР обращает внимание потенциальных инвесторов на значительные риски, связанные с инвестированием:
  • через людей, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
  • людей, которые указывают недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним, что Finance.ua проанализировал типичные ошибки инвесторов, которые лишались своих вкладов, которые «падали с верхушек», которые уже не могли достичь прежнего собственного статуса, и на основании этого сформулировали советы.
Инвестиции — это популярный метод роста капитала. Но, если выбрать ошибочное направление, они могут обернуться значительными финансовыми потерями. О том, куда лучше не инвестировать свои средства, рассказываем здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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