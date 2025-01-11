Прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 14% за 11 месяцев 2024 года — Finance.ua

Прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 14% за 11 месяцев 2024 года Сегодня 08:09 — Казна и Политика

Прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 14% за 11 месяцев 2024 года

За 11 месяцев 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил $3,98 млрд, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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Чистый приток ПИИ (с учетом выведенных инвестиций) снизился на 19% и составил $3,64 млрд.

Основная доля ПИИ — 64% - приходится на реинвестированную прибыль иностранных компаний, работающих в Украине. Для сравнения, за весь 2023 год реинвестированная прибыль составляла 75% от общего объема ПИИ.

Послабление на репатриацию новых дивидендов, введенное НБУ в мае 2024 года, отчасти повлияло на уменьшение инвестиций.

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Гетманцев отметил, что сокращение объема прямых иностранных инвестиций, а также низкий уровень новых (greenfield) проектов являются негативной тенденцией для экономики страны.

«Даже при всех ограничениях, связанных с продолжающейся третий год полномасштабной войной, правительство должно показать больший результат в привлечении иностранных инвесторов, что жизненно необходимо как для макрофинансовой устойчивости, так и для ускорения экономического роста в долгосрочной перспективе», — написал Гетманцев.

Напомним, в 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств — 639,5 млрд грн.

Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год, что свидетельствует о росте интереса украинцев к ОВГЗ.

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