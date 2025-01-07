JPMorgan: биткоин и золото укрепляют позиции в портфелях инвесторов — Finance.ua

JPMorgan: биткоин и золото укрепляют позиции в портфелях инвесторов Сегодня 22:22 — Криптовалюта

JPMorgan: биткоин и золото укрепляют позиции в портфелях инвесторов

Тенденция «торговли на обесценивании» сохранится в долгосрочной перспективе, поскольку доля золота и биткоина в портфелях инвесторов расширяется.

Об этом заявили аналитики JPMorgan, пишет The Block

«Рост цен на золото за последний год вышел далеко за рамки движений, подразумеваемых изменениями доходности доллара США и облигаций. Это, вероятно, отражает повторное возникновение [стратегии хеджирования рисков]», — отметили эксперты.

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биткоин стал структурно значимым инструментом для участников рынка. Рекордный приток на криптовалютный рынок в 2024 году также указал на то, что

В JPMorgan назвали прошедший год «поворотным» для индустрии цифровых активов. По их подсчетам, совокупный приток капитала в направление за 12 месяцев составил около $78 млрд.

Из них $27 млрд пришлись на ETF, $14 млрд на фьючерсы CME, $14 млрд на криптовенчурные фонды, $22 млрд представлены в покупках биткоина MicroStrategy и $1 млрд — в сделках майнеров.

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Forklog По материалам:

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