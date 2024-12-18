В MicroStrategy прокомментировали возможность создания национального биткоин-резерва в США — Finance.ua

В MicroStrategy прокомментировали возможность создания национального биткоин-резерва в США 18.12.2024, 00:11 — Криптовалюта

В MicroStrategy прокомментировали возможность создания национального биткоин-резерва в США

Соучредитель компании MicroStrategy Майкл Сейлор уверен в том, что избранный президент США Дональд Трамп настроен серьезно относительно создания национального биткоин-резерва.

Об этом он заявил в интервью для CNBC

Сейлор сравнил первую криптовалюту с Манхэттеном. По его словам, специфика рынка недвижимости в Нью-Йорке такова, что в него выгодно вкладываться последние 300 лет.

«Вы платите гораздо больше, чем те, кто инвестировал в Манхеттен раньше. Но это всегда выгодно — вкладывать средства в экономическую столицу свободного мира», — заявил Сейлор.

На вопрос ведущей о том, насколько серьезно настроен Трамп относительно создания биткоин-резерва и как он будет работать, соучредитель MicroStrategy ответил так:

«Если вы упомянете покупку Луизианы, Калифорнии и Аляски, мы заплатили $40 млн, чтобы купить 75% территории США. Никто сейчас и не вспомнит эти деньги. Но их нужно потратить на то, что будет иметь значение в будущем».

Сейлор отметил предложения в контексте создания национального биткоин-резерва от сенатора Синтии Ламмис и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего. В первом случае речь идет об 1 млн BTC , во втором — 4 млн BTC.

Это обойдется казне, согласно подсчетам Сейлора, в $16 трлн и $56 трлн соответственно. Но Трамп может превзойти это, считает предприниматель.

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«Покупка биткоинов США сейчас и владение этими активами в будущем — это логично», — отметил Сейлор.

По мнению предпринимателя, США уже могут купить до 20−25% от предложения биткоина. И необходимо это сделать сейчас, прежде чем актив «вырастет в 100 раз», отметил он.

«Мир хочет получить структуру [нормативную базу] цифровых активов. И у США есть возможность задать ее. Нам нужно ввести определение цифрового товара, криптовалюты , токена, NFT, стейблкоина, определить права и обязанности эмитентов, криптобирж и инвесторов. Но для этого необходим консенсус между исполнительной властью, Палатой представителей, Сенатом и отраслью», — считает Сейлор.

Что будет с BTC

В рамках интервью предприниматель также поделился своим прогнозом относительно роста цены биткоина. По его словам, в течение следующего 21 года актив будет расти в среднем на 29%. При этом до 2045 года цена 1 BTC достигнет $13 млн, уверен Сейлор.

Также соучредитель MicroStrategy затронул тему корпоративной бизнес-стратегии компании. По его словам, классификация биткоина как цифрового товара существенно снизила связанные с ней риски.

Он прокомментировал критику в адрес компании, будто ее стратегия является схемой Понци. Сейлор апеллировал на это тем, что таким же образом работает рынок недвижимости в Нью-Йорке.

«Я бы назвал это экономикой», — подчеркнул он.

Также он отметил необходимость задать регуляторные рамки для обеспеченных долларом стейблкоинов. По словам Сейлора, это создаст около $10 трлн спроса на казначейские облигации, что со своей стороны только укрепит американскую валюту.

incrypted По материалам:

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