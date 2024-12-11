Акционеры Microsoft проголосовали против инвестиций в биткоин — Finance.ua

Акционеры Microsoft проголосовали против инвестиций в биткоин
Акционеры корпорации Microsoft проголосовали против инвестиций в биткоин. Об этом заявил соучредитель компании MicroStrategy Майкл Сейлор, ранее выступивший перед ними с презентацией о преимуществах такого подхода.
«Через пять лет они поймут. Каждый покупает биткоин по той цене, которую он заслуживает. Он не ждет, он просто передает богатство тем, кто способен увидеть», — отметил Сейлор.
Также ситуацию прокомментировал основатель проекта TRON Джастин Сан, который иронично отметил, что цена биткоина «недостаточно высока» для Microsoft. Сан порекомендовал корпорации задуматься о покупке актива, когда его стоимость перевалит за $1 млн.
Судя по официальному отчету, который Microsoft направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), акционеры приняли такое решение после соответствующей рекомендации совета директоров. Также в руководстве выступили против ряда инициатив в сфере ИИ.
Предложение предусматривало инвестиции в биткоин в размере 1% от активов корпорации. По данным Bloomberg, Microsoft держит на балансе $78,4 млрд в виде наличных и ценных бумаг. В случае одобрения предложения компания могла бы приобрести более 8000 BTC.
На фоне решения акционеров курс MSFT просел на 0,6% на премаркете:
Информация о том, что Сейлор выступит перед советом директоров Microsoft, появилась в конце ноября 2024 года. Позже предприниматель опубликовал свою презентацию.
По его данным, инвестиции в биткоин привели бы к росту курса акций корпорации на сумму от $155 до $584. При этом капитализация компании увеличилась бы в диапазоне от $1 млрд до $4,9 млрд в зависимости от глубины интеграции первой криптовалюты.
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