Миллиард гривен: сколько «Земельный банк» планирует в этом году привлечь на торгах — Finance.ua

Миллиард гривен: сколько «Земельный банк» планирует в этом году привлечь на торгах Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Миллиард гривен: сколько «Земельный банк» планирует в этом году привлечь на торгах

ООО «Государственный земельный банк» включил во второй пул 2479 участков земли ориентировочной стоимостью в 1 млрд грн.

Об этом сообщил Фонд государственного имущества по результатам итогового заседания рабочей группы «Земельного банка».

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«Во второй пул будут входить 2479 участков, общая площадь территорий — 206 382 га в 23 областях Украины. Эта цифра для нас является ориентиром для достижения максимального наполнения государственного бюджета. Стратегическая задача на 2025 год — 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации ФГИУ, ко второму пулу земель, которые планируется реализовать в рамках «Земельного банка» в этом году, добавились земли животноводства, дооформленные, разделенные участки, участки, по которым осуществляются «правовые урегулирования» (снятие арестов и обременений, регистрация прав на землю) и участки в пользовании предприятий других органов управления.

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Первые аукционы планируются уже во втором полугодии 2025 года.

Как сообщили в ФГИУ, в рамках реализации первого пула земли в проекте «Земельный банк» было заключено 225 договоров на субаренду, от которых бюджет получил 428,2 млн грн поступлений.

«1 октября прошлого года стартовали первые онлайн-торги в системе Prozorro.Продажи. Проведено 427 аукционов, успешно заключено 225 договоров и оплачено 428,21 млн гривен», — говорится в сообщении.

В общей сложности произошла перерегистрация 90,9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения Средняя стоимость одного гектара по договорам субаренды составила 30,1 тыс. грн, размер участков — от 1 до 4 тыс. грн. га.

Продолжается работа по внесению изменений в законодательство с учетом практики торгов первого пула.

Укрінформ По материалам:

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