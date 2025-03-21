Миллиард гривен: сколько «Земельный банк» планирует в этом году привлечь на торгах — Finance.ua

Миллиард гривен: сколько «Земельный банк» планирует в этом году привлечь на торгах
ООО «Государственный земельный банк» включил во второй пул 2479 участков земли ориентировочной стоимостью в 1 млрд грн.
Об этом сообщил Фонд государственного имущества по результатам итогового заседания рабочей группы «Земельного банка».
«Во второй пул будут входить 2479 участков, общая площадь территорий — 206 382 га в 23 областях Украины. Эта цифра для нас является ориентиром для достижения максимального наполнения государственного бюджета. Стратегическая задача на 2025 год — 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
По информации ФГИУ, ко второму пулу земель, которые планируется реализовать в рамках «Земельного банка» в этом году, добавились земли животноводства, дооформленные, разделенные участки, участки, по которым осуществляются «правовые урегулирования» (снятие арестов и обременений, регистрация прав на землю) и участки в пользовании предприятий других органов управления.
Читайте также
Первые аукционы планируются уже во втором полугодии 2025 года.
Как сообщили в ФГИУ, в рамках реализации первого пула земли в проекте «Земельный банк» было заключено 225 договоров на субаренду, от которых бюджет получил 428,2 млн грн поступлений.
«1 октября прошлого года стартовали первые онлайн-торги в системе Prozorro.Продажи. Проведено 427 аукционов, успешно заключено 225 договоров и оплачено 428,21 млн гривен», — говорится в сообщении.
В общей сложности произошла перерегистрация 90,9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения Средняя стоимость одного гектара по договорам субаренды составила 30,1 тыс. грн, размер участков — от 1 до 4 тыс. грн. га.
Продолжается работа по внесению изменений в законодательство с учетом практики торгов первого пула.
Поделиться новостью