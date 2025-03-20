Земельный банк: от аренды самого большого участка отказались во второй раз — Finance.ua
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Земельный банк: от аренды самого большого участка отказались во второй раз

Фондовый рынок
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Земельный банк: от аренды самого большого участка отказались во второй раз
Земельный банк: от аренды самого большого участка отказались во второй раз
Аукцион за самый большой лот «Земельного банка» — участок площадью почти 4 тыс. га в Кировоградской области — завершился без подписания договора.
Как говорится в сообщении проекта в Facebook, 17 февраля 2025 года состоялся аукцион, победитель которого ООО «ЮВД АГРО» предложил за аренду земли 75,4 млн грн и должен был заключить договор в течение 20 рабочих дней. Однако до последнего дня предприятие не сообщило о своих намерениях и в конце концов отказалось от заключения договора.
Отмечается, что ООО «ЮВД АГРО» больше не сможет участвовать в следующих торгах за этот участок и потеряло 4,1 млн грн не подлежащего возврату гарантийного взноса.
«Мы понимаем, что этот лот уникален по своим параметрам, поэтому интерес к нему не спадает — 4 участника принимали участие в двух предыдущих аукционах за этот участок, и для них это будет еще одна возможность посоревноваться за право пользования им на 14 лет», — прокомментировал генеральный директор ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский.
19 марта самый большой участок «Земельного банка» выставлен на аукцион в третий раз, чтобы новый победитель успел начать весеннюю посевную.
Дата аукциона: 22 апреля 2025 года.
Стартовая стоимость: 13,7 млн грн (≈3,4 тыс. грн/га).
Срок аренды: 14 лет.
Назначение: «Для ведения товарного сельскохозяйственного производства».
По материалам:
AgroPortal.ua
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