Microsoft разрабатывает чатбот с искусственным интеллектом для Xbox — Finance.ua

Microsoft разрабатывает чатбот с искусственным интеллектом для Xbox
Компания Microsoft тестирует новый чат с искусственным интеллектом для платформы Xbox, который предназначен для автоматизации задач службы поддержки.
Об этом сообщает The Verge.
По данным источников издания, речь идет о «воплощенном персонаже с искусственным интеллектом», который анимированно отвечает на запросы поддержки Xbox. Этот инструмент станет частью более широких усилий Microsoft по внедрению искусственного интеллекта в платформу и сервисы Xbox.
Чатбот подключен к документам службы поддержки и может отвечать на вопросы пользователей, обрабатывать возврат средств за игры. На сайте Microsoft его описывают как агента для помощи в вопросах поддержки Xbox.
Также источники сообщили, что в последние дни Microsoft расширила пул тестирования своего чата для Xbox. Это может означать, что у прототипа есть шансы превратиться в полноценный продукт.
Генеральный менеджер игрового ИИ в Xbox Хайян Чжан подтвердил существование Xbox Support Virtual Agent. По его словам, пользователи смогут использовать чатбот посредством голоса или текста.
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«Прототип позволяет игрокам проще и быстрее получать помощь в вопросах поддержки с помощью естественной речи», — заявил Хайян Чжан.
Источники добавили, что Xbox AI построен на Azure AI Bot Service. Эту службу уже используют компании типа Vodafone и PwC для создания разговорных ботов с искусственным интеллектом.
Прототип чатбота является частью более широких усилий Microsoft Gaming по применению ИИ в платформе Xbox, инструментах для разработчиков, создании игрового контента, операциях и устройствах.
Это включает эксперименты с созданными объектами для игр, тестирование игр и генеративных NPC с искусственным интеллектом. Над последними Microsoft уже сотрудничает с компанией Inworld.
Microsoft также рассматривает возможность использования ИИ для модерации контента, помощи в процессах правоприменения и апелляций, а также добавления ассистентов, помогающих геймерам во время игры.
Пока что в Microsoft осторожно относятся к использованию ИИ в играх, пытаясь понять его восприятие. Однако генеральный директор компании Сатья Наделла подталкивает все подразделения задуматься о том, как можно использовать технологию.
Во время недавней встречи руководство очертило видение Xbox повсюду с инновациями в сфере ИИ как ключевым элементом. Через несколько дней после этого топ-менеджеры намекнули на сверхмощную консоль следующего поколения, а президент Xbox Сара Бонд пообещала «наибольший технический скачок в поколении аппаратного обеспечения».
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