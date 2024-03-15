Microsoft запатентовал технологию набора текста взглядом — Finance.ua

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Microsoft запатентовал технологию набора текста взглядом

Технологии&Авто
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Microsoft запатентовал технологию набора текста взглядом
Microsoft запатентовал технологию набора текста взглядом
Корпорация Майкрософт планирует выпустить новую технологию набора текста Eye-Gaze, которая поможет пользователям вводить текст и взаимодействовать с приложениями исключительно с помощью взгляда. На данную технологию уже зарегистрирован патент.
Об этом сообщает Windows Report.
Технология использует так называемую dwell-free, что означает, что ввод текста выполняется через движения глаз по размещенной на экране клавиатуре. При этом пользователю не придется задерживать зрительный контакт с клавишей в течение длительного времени.
Microsoft запатентовал технологию набора текста взглядом
Согласно информации, приведенной в патенте, в настоящее время скорость ввода текста колеблется от 7 до 20 слов в минуту. Максимальная скорость составляла 30 слов в минуту.
Согласно отчету Windows, эта технология использует инструменты искусственного интеллекта, чтобы предугадывать слова, когда пользователь смотрит только на первую и последнюю буквы слова. Microsoft будет использовать так называемый процессор прогнозирования, угадывающий слово или действие в зависимости от того, куда смотрит пользователь. Технология также использует умные алгоритмы для быстрого реагирования на действия пользователя.
Данная технология позволяет пользователям управлять различными параметрами, такими как громкость звука или яркость, двигая глазами. Он не будет ограничиваться только определенными программами, поскольку его можно расширить, чтобы стать новым способом взаимодействия с устройствами.
Нововведение может работать на телефонах, планшетах и ​​компьютерах и использоваться для обмена текстовыми сообщениями, электронной почтой, веб-браузерами, поисковиками и любыми другими приложениями с опциями ввода текста.
По материалам:
Діло
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