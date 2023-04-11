Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в россии — Finance.ua
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Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в россии

Фондовый рынок
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Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в россии
Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в россии
Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в россии.
Об этом пишут Известия со ссылкой на техническую поддержку корпорации, информацию также подтвердили пользователи и ритейлеры.
«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в рф официально, больше недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где их покупали», — заявил представитель техслужбы.
Подтвердили наличие проблемы и владельцы гаджетов. Один из них не смог сдать консоль в сервис Microsoft на обслуживание несмотря на то, что покупал его официально и с гарантией от производителя, пишет издание.
«Мой Xbox Series X стал периодически перезагружаться. Я решил, что стоит обратиться за официальным техобслуживанием, поскольку гарантия на товар у меня действует вплоть до 2024 года. Я начал заполнять данные о том, где я и по какому адресу у меня можно забрать товар. После заполнения всех строк на странице было написано, что вариантов доступного обслуживания нет», — рассказал владелец Xbox.
Далее ему были предложены варианты самостоятельного ремонта, в частности такие, как «встряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».
Корпорация Microsoft планирует сокращать свой российский бизнес, пока от него ничего не останется.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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