Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в россии — Finance.ua

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в россии Сегодня 04:05 — Фондовый рынок

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в россии

Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в россии.

Об этом пишут Известия со ссылкой на техническую поддержку корпорации, информацию также подтвердили пользователи и ритейлеры.

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в рф официально, больше недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где их покупали», — заявил представитель техслужбы.

Подтвердили наличие проблемы и владельцы гаджетов. Один из них не смог сдать консоль в сервис Microsoft на обслуживание несмотря на то, что покупал его официально и с гарантией от производителя, пишет издание.

«Мой Xbox Series X стал периодически перезагружаться. Я решил, что стоит обратиться за официальным техобслуживанием, поскольку гарантия на товар у меня действует вплоть до 2024 года. Я начал заполнять данные о том, где я и по какому адресу у меня можно забрать товар. После заполнения всех строк на странице было написано, что вариантов доступного обслуживания нет», — рассказал владелец Xbox.

Далее ему были предложены варианты самостоятельного ремонта, в частности такие, как «встряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».

Корпорация Microsoft планирует сокращать свой российский бизнес, пока от него ничего не останется.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.