Microsoft увольняет 1900 сотрудников, занимавшихся разработкой игр — Finance.ua
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Microsoft увольняет 1900 сотрудников, занимавшихся разработкой игр

Технологии&Авто
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Microsoft увольняет 1900 сотрудников, занимавшихся разработкой игр
Microsoft увольняет 1900 сотрудников, занимавшихся разработкой игр
Корпорация Microsoft сокращает 1900 сотрудников, причастных к созданию видеоигр.
Как отмечает издание IGN со ссылкой на собственные источники, такую ​​информацию сообщил руководитель Xbox Фил Спенсер в письме сотрудникам.
Так, Фил Спенсер отметил, что Microsoft предоставит «полную поддержку тем, кто пострадает во время сокращения, включая выходное пособие». Также из письма стало известно, что всего над играми в корпорации работает около 22 тыс. человек.
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«Прошло чуть более трех месяцев, как команды Activision, Blizzard и King присоединились к Microsoft. Вместе мы определили приоритеты и возможности для роста. В рамках этого процесса мы приняли болезненное решение сократить численность нашей „игровой рабочей силы“ примерно на 1900 сотрудников из 22 000 человек в нашей команде», — сообщил Фил Спенсер.
Он добавил, что корпорация будет продолжать инвестировать в сферы, способствующие развитию бизнеса и поддерживать «стратегию предоставления игр большему количеству игроков во всем мире».
Microsoft и Xbox официально не прокомментировали сокращение.
По материалам:
Na chasi
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