Microsoft увольняет 1900 сотрудников, занимавшихся разработкой игр — Finance.ua

Microsoft увольняет 1900 сотрудников, занимавшихся разработкой игр 29.01.2024, 00:45 — Технологии&Авто

Microsoft увольняет 1900 сотрудников, занимавшихся разработкой игр

Корпорация Microsoft сокращает 1900 сотрудников, причастных к созданию видеоигр.

Как отмечает издание IGN со ссылкой на собственные источники, такую ​​информацию сообщил руководитель Xbox Фил Спенсер в письме сотрудникам.

Так, Фил Спенсер отметил, что Microsoft предоставит «полную поддержку тем, кто пострадает во время сокращения, включая выходное пособие». Также из письма стало известно, что всего над играми в корпорации работает около 22 тыс. человек.

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«Прошло чуть более трех месяцев, как команды Activision, Blizzard и King присоединились к Microsoft. Вместе мы определили приоритеты и возможности для роста. В рамках этого процесса мы приняли болезненное решение сократить численность нашей „игровой рабочей силы“ примерно на 1900 сотрудников из 22 000 человек в нашей команде», — сообщил Фил Спенсер.

Он добавил, что корпорация будет продолжать инвестировать в сферы, способствующие развитию бизнеса и поддерживать «стратегию предоставления игр большему количеству игроков во всем мире».

Microsoft и Xbox официально не прокомментировали сокращение.

Na chasi По материалам:

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