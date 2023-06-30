Micron зафиксировал чистый убыток, выручка компании упала на 57% — Finance.ua

Micron зафиксировал чистый убыток, выручка компании упала на 57% Сегодня 05:13 — Фондовый рынок

Micron зафиксировал чистый убыток, выручка компании упала на 57%

Американский производитель чипов памяти Micron Technology (SPB:MU) зафиксировал чистый убыток в третьем финансовом квартале на фоне 57% снижения выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам завершившегося 1 июня квартала составил $1,9 млрд по сравнению с чистой прибылью в $2,63 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток Micron на уровне $1,87 млрд.

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Скорректированный убыток составил $1,43 на акцию по сравнению с прибылью в $2,59 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали большего убытка без учета разовых факторов — $1,61 на акцию.

Квартальная выручка Micron уменьшилась на $3,75 млрд с $8,64 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $3,65 млрд.

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Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM, используемых в персональных компьютерах и серверах, а также в сегменте флэш-памяти для смартфонов. Ухудшение рыночной ситуации в связи с сокращением спроса на ПК и смартфоны негативно отражается на показателях компании в последние несколько кварталов.

«Мы считаем, что показатели доходов отрасли прошли свое дно, и ожидаем увеличения рентабельности сделок благодаря постепенному восстановлению баланса спроса и предложения на рынке», — заявил гендиректор Micron Санджай Мехротра.

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Он отметил, что недавнее решение Управления по вопросам киберпространства КНР, запретившее китайским операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron, является серьезной проблемой для компании, которая отражается на ее прогнозах и, вероятно, замедлит восстановление операций.

Согласно прогнозу Micron, в текущем квартале ее выручка составит $3,9 млрд плюс/минус $200 млн (прогноз рынка — $3,88 млрд), скорректированный убыток — $1,19 на акцию плюс/минус $0,07.

fixygen По материалам:

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