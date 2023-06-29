Bacardi в прошлом году увеличил прибыль в россии в три раза, несмотря на обещания уйти с рынка — Finance.ua
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Bacardi в прошлом году увеличил прибыль в россии в три раза, несмотря на обещания уйти с рынка

Фондовый рынок
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Bacardi в прошлом году увеличил прибыль в россии в три раза, несмотря на обещания уйти с рынка
Bacardi в прошлом году увеличил прибыль в россии в три раза, несмотря на обещания уйти с рынка
Прибыль российского филиала производителя алкоголя Bacardi в прошлом году выросла в три раза, несмотря на заявления компании о том, что она приостановит экспорт алкоголя в россию и заморозит инвестиции в рекламу.
Об этом пишет The Bell.
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По сравнению с 2021 годом стоимость основных средств дочерней компании «Бакарди рус» выросла с 57 до 850 млн руб. Выручка филиала увеличилась с 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистая прибыль выросла втрое — с 1,5 до почти 4,7 млрд руб.
Bacardi продолжает непосредственно поставлять свои бренды в россию через свой филиал. После 24 февраля «Бакарди рус» получила четыре декларации соответствия на импорт алкогольной продукции.
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Согласно реестру росалкогольрегулирования, с начала войны «Бакарди рус» зарегистрировала 37 новых складских единиц товара (SKU), включая вина и вермуты Martini, ромы Bacardi и Banks, водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire и целый ряд брендов шотландского виски: A Craigellachie, Royal Brackla и Aultmore.
Коммерческие расходы «Бакарди рус», несмотря на планы остановить продвижение, превысили в прошлом году 6,7 млрд руб. Это лишь немногим меньше, чем годом ранее (7,042 млрд). По данным отраслевых медиа, компания продолжает маркетинговые инвестиции как в местах употребления алкоголя, так и в ритейле.
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По данным издания, также бренды Bacardi можно найти не только на территории россии, но и на оккупированных территориях Украины. Скорее всего, туда алкоголь попадает через филиалы оптовых компаний из Ростовской области или Краснодарского края. К примеру, Bacardi есть в наличии в бутиках «Конфетерра» в Донецке и Луганске. В Крыму «Мартини» можно приобрести в фирменных магазинах дистрибьютора «Лудинг» и в бутиках Krasnikov Wine.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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